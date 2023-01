Máximo Kirchner: “Hay que revisar el cumplimiento del acuerdo con el FMI”

Compartir esta noticia:











El diputado advirtió sobre los próximos vencimientos y pidió un consenso común de todas las fuerzas para enfrentar al FMI «no con una actitud patriotera sino de responsabilidad e inteligencia». Propuso una mesa política para dirimir estas y otras cuestiones dentro y fuera del FdT.

El diputado Máximo Kirchner reiteró sus críticas hacia el acuerdo «a las apuradas» que llevó adelante el exministro de Economía Martín Guzmán con el Fondo Monetario internacional en su renegociación de la deuda contraída durante el macrismo. De cara a las próximas elecciones presidenciales y en medio de la disputa por las candidaturas dentro del Frente de Todos, insistió en la idea de instalar una «mesa política». «Esto no es una cuestión de convicciones personales», remarcó.

Máximo Kirchner, quien abandonó la presidencia del bloque en medio de la renegociación con el organismo internacional, puso el foco en los próximos vencimientos. «Si de verdad queremos un futuro mejor, no queda otra que revisar el cumplimiento de este acuerdo con el Fondo», enfatizó. Para el diputado, todas las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo para enfrentar al FMI «no con una actitud patriotera sino de responsabilidad e inteligencia».

Esta semana, el Gobierno argentino afrontará el pago de 1.400 millones de dólares, en base al cronograma fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de 45.000 millones de dólares concretado durante la administración de Mauricio Macri. «Se nos van a venir encima el 2024, el 2025, el 2026 y la exigencia de todos esos vencimientos, mientras deberíamos estar preparando a nuestros pibes y pibas para el uso de herramientas tecnológicas en un mundo que va a generar cada vez menos trabajo tradicional», vaticinó el diputado sobre los próximos pagos al FMI en diálogo con El Cohete a la Luna.

En varios tramos de la extensa entrevista apuntó contra el organismo de crédito internacional por haber cedido al pedido de Macri. «Le dijimos que se iba a equivocar, más allá de cualquier mirada ideológica. Dimos la discusión, tratando de explicarle a la sociedad lo que iba a pasar si se hacía un mal acuerdo a las apuradas. Axel lo dijo con claridad meridiana: ´Esto termina en el Fondo'», recordó sobre el momento en el que Argentina volvió a recurrir al FMI 15 años después de que Néstor Kirchner cancelara la deuda con el organismo con reservas del Banco Central.

«No se puede tolerar algo así. Y sin embargo yo sigo dispuesto a dialogar con todos, pero son ellos los que no quieren dialogar. Nos quieren llevar puestos. Quieren llevarse puesta a la gente, hacer lo que quieran», cuestionó.

En esa misma línea, consideró que la renegociación llevada adelante luego por el Gobierno actual tendría que haber sido en otros términos, particularmente en lo que se refiere a la eliminación del sobrecargo de las tasas. «Deberíamos haber seguido negociando, ser más duros», destacó.

«Imaginate si Larreta, Massa, De Pedro, Fernández, Cristina, Manes y hasta la izquierda se presentasen ante el FMI y le dijesen: ‘Así no podemos’. Imaginate si al FMI no le quedase otra que entender que no hay una quinta columna en el país que busca sacar tajada política del daño que provoca el endeudamiento, que no cuenta con una estructura política que aproveche el castigo que ocasiona a un gobierno democrático la sumisión a sus políticas», planteó luego Máximo Kirchner al reclamar un acuerdo político entre todos los sectores para hacer frente al organismo internacional.

El diputado propuso entonces instalar una mesa política para discutir estas cuestiones, de forma ampliada con otras fuerzas políticas pero también dentro del FdT. «Esta situación requiere que la dirigencia se plante no con una actitud patriotera sino de responsabilidad e inteligencia, porque hay 50 millones de personas que demandan soluciones reales, concretas y rápidas», advirtió.

Luego, avanzó sobre su partido: «Todavía tenemos oportunidad para debatir e ir adelante, hemos reclamado la apertura de una mesa política, lo ha hecho Sergio Massa pero nunca pasa, nunca ocurre. Estamos a febrero de un año electoral y tenemos que explicarle a la sociedad qué es lo que sigue, porque esta ruta de vencimientos es impagable», sentenció.

Kirchner aclaró que no pretende fromar parte de la mesa política, pero remarcó que es necesaria su constitución para no enfrentar las elecciones con «un grado de distorsión tan grande respecto a la realidad política».

«Hace tiempo que reclamamos una mesa política donde yo no quiero estar, pero corresponde que estén otros compañeros. Hay que sentarse a hablar, no es conveniente ir a la elección con un grado de distorsión tan grande respecto de la realidad política. Y más para una fuerza a la que se le viene reclamando desde hace rato por su carencia de respuestas adecuadas al desafío de la Historia», subrayó.

El atentado a Cristina

Kirchner también se refirió en la entrevista al intento de magnicidio de la Vicepresidenta, ocurrido en septiembre del año pasado. «Crecí rodeado por compañeros que no tuvieron a sus papás por culpa de la violencia política. No podemos volver a esa instancia», lamentó y luego añadió que «el poder parece desear que cosas similares pasen nuevamente, porque de otro modo no se entienden las provocaciones, la agresión constante.

«Cuando revisás el discurso de [el agresor Fernando] Sabag Montiel, suena a los argumentos de una persona que no podía apagar la tele», analizó, pero agregó que «a su vez se acoplaba a grupos financiados por algunas de las fortunas más grandes del país: la de la familia Caputo, por ejemplo, el ‘hermano del alma’ de Macri»

En ese sentido, el líder de La Cámpora expresó que «le cuesta entender que pibes que pueden votar a quien quieran y pintar el paredón que se les antoje hablen de opresión» y se preguntó: «¿De qué opresión hablan?».

«Que vendedores ambulantes caminen la Ciudad sin que la policía sepa quiénes son, no se lo cree nadie», protestó y añadió que «algunos medios de comunicación, particularmente el grupo Clarín» dijeron que «la persona que iba conmigo (cuando fue la represión por el vallado al departamento de la Vicepresidenta) estaba armada, para disimular los desastres que hacía la policía de la Ciudad». Y agregó: «Pero a los tres, cuatro días sí aparece un arma de verdad, cuando le disparan a Cristina».

Respecto a su viviencia del intento de magnicidio, recordó que cuando se enteró y le contaron del episodio «no terminaron de explicarme» y se quedó pensando cuando lo llamaron para avisarle de la muerte de su padre, Néstor Kirchner, cuando «tampoco me habían dicho demasiado, apenas que se había descompuesto».

«Mientras viajaba por la autopista pude recibir más información y ver las imágenes, pero aun así no me caía la ficha», expresó el diputado. También relató que al otro día se le pidió que «hablase durante el acto, pero no me fue posible». Y agregó: «Soy un ser humano y también tengo que lidiar con las cosas que me pasan».

La proscripción

«Con la Justicia que tenemos, si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos», lanzó Máximo Kirchner para repudiar la inhabilitación para presentarse a cargos públicos, dictaminada en la sentencia de la causa Vialidad, que la ex mandataria definió como una proscripción.

Para el legislador nacional, desde el Poder Judicial «pensaron que el escarnio y la estigmatización a que sometieron a Cristina entre el ’16 y el ’19 iban a sacarla de la cancha» y «creyeron que iba a alcanzar con eso, con desgastarla, maltratarla, asustar a todo el que se acercara», pero «les salió mal y se ganó la elección en el 2019»

A raíz de esto, «apelan a su último recurso: antes sacaban tanquecitos y ahora sacan juececitos y te dicen hasta acá llegaste». Sin embargo, confió en que «a inteligencia de nuestro pueblo va a hacer que más temprano que tarde eso se rompa» ya que «no se trata de algo que concierne tan sólo a un espacio político sino a la generalidad del pueblo, que es quien más lo va a sufrir». (El Destape Web, con información de El Cohete a la Luna).

