Pepa y su candidatura a intendente en Juntos por el Cambio: “la gente de Alvear pide que me presente”

El diputado provincial por el PRO analizó el futuro electoral en La Pampa y el país. “Estoy trabajando para las internas provinciales, apoyando a Martín Maquieyra y recorriendo la localidad y la provincia. Es la única lista que va a llevar una candidata a diputada del norte de la provincia que es Lorena Ruiz”, dijo.

El 12 de febrero son las elecciones en la provincia de La Pampa, pero en Intendente Alvear no hay internas de Juntos Por el Cambio. Eduardo Pepa, diputado del PRO, confirmó que será que es el candidato a intendente de la localidad y lo acompaña la diputada Agustina García.

El actual diputado por el PRO contó en declaraciones radiales que “no estaba en mis planes presentarme como candidato, pero siento que Alvear no es el mismo que hace unos años porque no se hizo pavimento en 8 años, el parque automotor se vino abajo, no se entregaron viviendas (se están construyendo 10 actualmente). Cuando me fui dejé cuatro hectáreas para hacer viviendas, pero las gestiones que llegaron después no las hicieron: todo eso la gente lo ve y tomé la decisión de presentarme, a pesar de que mi familia no quería que lo haga”.

“La gente de Alvear me pide que me presente porque me dicen que el único que puede arreglar las cosas en la Municipalidad soy yo”, declaró Pepa, en declaraciones al portal Infopico.

Sobre las internas: “en Alvear dimos el ejemplo y armamos una lista de consenso en conjunto con todos los partidos del frente. No estoy de acuerdo con las internas porque dejan marcas: espero que el que gane a nivel provincial, vaya al frente y el que pierda acompañe porque tenemos la oportunidad de revertir el gobierno a nivel provincial que está hace más de 40 años y que vemos que La Pampa está estancada, necesitamos un cambio”, dijo.

Por último, consultado sobre el resultado a nivel nacional, Pepa dijo: “no tengo dudas que a nivel nacional vamos a ganar porque el actual presidente ha defraudado a todo el país”. (Fuente: Infopico).

