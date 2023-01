Santa Isabel: advierten por casos compatibles con psitacosis y difunden medidas preventivas

Compartir esta noticia:











La Dirección del Hospital “Dr. Manuel Pérez” de la localidad de Santa Isabel advirtió sobre un aumento de casos que presentarían sintomatología compatible con la enfermedad de psitacosis. Hasta el momento, dos personas se encuentran bajo tratamiento ambulatorio y con seguimiento médico por presentar síntomas compatibles.

El Ministerio de Salud de La Pampa graficó que la psitacosis es una enfermedad bacteriana, producida por Chlamydia psittaci, de notificación obligatoria y cuya transmisión a los seres humanos puede ocurrir por contacto directo con aves infectadas o indirecto por aspiración de polvillo contaminado.

La compra ilegal de aves, principalmente psitácidas, por lugares no habilitados para la venta y sin control sanitario; al igual que la captura de aves silvestres son las principales causas de brotes. En tal sentido, se solicitó a la comunidad que en caso de haber estado en contacto con algunas de estas aves (cotorras) y si presentan sintomatología, deberán consultar al Centro de Salud. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, cefaleas, mialgia y malestar, tos seca, dificultad respiratoria y confusión con o sin síntomas respiratorios.

Recomendaciones

* No comprar aves en la calle a vendedores ambulantes o por redes sociales, no capturar aves silvestres y evitar levantarlas del suelo aquellas que no puedan volar (recordar que el estrés que sufre el ave por su captura puede provocar la enfermedad en un animal que estaba en perfecto estado), mantener limpias las jaulas, higienizar diariamente con lavandina al 10% y en lugares bien ventilados.

* No tirar aves que aparezcan muertas y dar aviso al área de Zoonosis de la Municipalidad.

