Sin la presencia de las acusadas, dan a conocer la sentencia por el crimen de Lucio

Este jueves 2 de febrero el Tribunal de Audiencia determinará si Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, son culpables de la muerte del niño de 5 años, ocurrida el 26 de noviembre de 2021.

Plan B Noticias pudo saber que Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, y su pareja, Abigaíl Páez, no asistirán a la audiencia del juicio de cesura donde la jueza Alejandra Ongaro junto a los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, darán a conocer la sentencia y bajo qué calificación se les achacaría la responsabilidad penal.

Las acusadas permanecerán alojadas en el Centro de Detención de la provincia de San Luis a la espera de la resolución del juicio.

En 15 días, el Tribunal de Audiencia deberá dar a conocer los fundamentos y las condiciones de cumplimiento de la pena: reglas de conducta, lugar de detención, entre otras determinaciones.

En caso de aceptar uno de los agravantes, la única pena que corresponde es cadena perpetua. Pero, si no lo hacen, habrá que esperar 15 días para conocer la condena.









El Ministerio Público Fiscal acusó a Magdalena Espósito Valenti de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal vía anal con un objeto (constitutivo de un acto análogo al acceso carnal); agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía (artículos 119, primero, segundo y tercer párrafo e incisos b, d y f del cuarto párrafo y artículo 79 en relación con el 80 inciso 1°, primer supuesto, e inciso 2° primer y segundo supuesto). La fiscalía efectuó un recorte jurídico con respecto al encuadre legal fijado en el alegato de apertura, al dejar de lado el abuso sexual vía oral.

Y a Abigaíl Páez le imputó abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal vía anal con un objeto (constitutivo de un acto análogo al acceso carnal); agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía (artículos 119, primero, segundo y tercer párrafo e incisos b, d y f del cuarto párrafo y artículo 79 en relación con el 80 inciso 2° primer y segundo supuesto). En este caso también se dejó afuera el abuso sexual vía oral.

La defensora oficial de Páez, Silvina Blanco Gómez, afirmó que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no existió dolo (intencionalidad) y que la imputada –que admitió haberle pegado a Lucio– no buscó el resultado muerte. Por eso enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar el deceso del niño. Entre ellas mencionó la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la policía y el llevarlo al hospital Evita. “Son conductas que deben ser valoradas de que no quiso matar”, les manifestó a la jueza Alejandra Ongaro y a los jueces Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié. A su vez cuestionó las conclusiones de la autopsia.

La defensa aseveró que “ninguna de las tres agravantes” planteadas por el Ministerio Público Fiscal para el homicidio quedaron probadas, agregando que en el peor escenario pudo existir un homicidio simple con dolo eventual. Con respecto a la acusación de abuso sexual pidió la absolución de Páez por el beneficio de la duda. Y aseveró que la mediatización del caso provocó un “estado de indefensión” en la imputada.

Por su parte, el defensor oficial Pablo De Biasi pidió la absolución de Espósito Valenti por ambos delitos. Aseguró que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y descartó la coautoría del homicidio. “La única testigo fue Abigail”, acotó. También descartó cualquier responsabilidad de la madre por omisión. En forma subsidiaria planteó que, si fuera hallada culpable, solo podría imputársele una conducta preterintencional.

También manifestó que la fiscalía y la querella efectuaron “muchos recortes” a los hechos para encuadrarlos en sus teorías y agregó que durante el proceso se diluyó la responsabilidad del padre en el cuidado de Lucio.

“Pataditas”

El 7 de diciembre, Abigail Páez reconoció que golpeó a Lucio y dio detalles de la agresión.

“Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no se. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco”, contó. En ese momento, Paez comenzó a llorar.

“No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”, agregó.

“Cuando estábamos en la ducha, él se estaba bañando parado. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga”, continuó la acusada.

Páez, en medio de un llanto constante y ante el silencio de toda la sala, contó cómo Lucio perdió el conocimiento: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”, resaltó.

“Le intente hacer RCP. No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”

“En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento el vómito cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo llevé a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”, relató.

“Se desentendió de la criatura”

La madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, le apuntó a Christina Dupuy en la última jornada del juicio. Si bien asumió sus culpas por los incumplimientos como madre, subrayó que “se me critica a mí, pero no al progenitor –porque padre le queda grande–. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.

Durante su declaración, en la que no aceptó preguntas, recordó que esa mañana lo dejó “con vida” al cuidado de su novia, que “al día de hoy” sigue “sin poder creer” lo que le ocurrió y afirmó que a su hijo lo “llora en privado” porque es “más humano que hacerlo delante de personas que no lo conocieron”.

“Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida (…) Al día de hoy sigo sin poder creerlo (…). A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad”, afirmó.

Forense

El médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Lucio contó antes del juicio que “en 27 años de profesión y en 32 casos de niños golpeados nunca vi algo así. Tiene una marca de la suela de una zapatilla en la espalda y un hematoma en la cadera que le sube hacia el cuerpo”, detalló Juan Carlos Toulouse.

Toulouse declaró en el juico que se extendió por 18 audiencias pero no volvió a dar declaraciones porque la justicia impuso el secreto de sumario.

Cuando se conoció el hecho, en 2021, el fiscal detalló que el cuerpo tenía “mordeduras y quemaduras de cigarrillos”.

