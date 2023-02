Caso Lucio: Blumberg pidió la destitución de la jueza Ana Clara Pérez Ballester

Compartir esta noticia:











El integrante de la Fundación Axel Blumberg pidió la destitución de la magistrada que en el 2020 le otorgó la custodia de Lucio Dupuy a su madre y su pareja.

Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, secuestrado y asesinado en 2004, también se acercó a la Ciudad Judicial de Santa Rosa en apoyo a los familiares de Lucio Dupuy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Nosotros estamos acá de la Fundación Axel Blumberg, donde hemos acompañado a cerca de 1.000 víctimas y sus familiares en diferentes juicios. Necesitábamos estar presentes y pedirle a la gente que acompañe, que está adormecida”, dijo.

“Este es un hecho muy grave y además de las asesinas, la madre y la novia de los pañuelos verdes, hay una responsabilidad de la jueza, los médicos, la policía y de la sociedad en general, porque la gente no reclama”, afirmó al periodista Mauro Monteiro, de Radio Kermés.

“Es increíble, un chico golpeado, violado, asesinado, es algo que no tiene nombre. Es terrible lo que estamos viviendo y por eso, vinimos a acompañar al padre, al abuelo y pedirle a la gente que salga a reclamar”, precisó.

Para Blumberg, la sociedad no ha aprendido luego de tantas muertes trágicas en Argentina. “Ha sido muy poco. Desde el gobierno no se acompaña, tenemos un gobierno que defiende a los delincuentes. Salió mucho lo del chico de Gesell (Fernando Báez Sosa) y de esto poco. Y el gobierno, tratando de taparlo”, opinó.

“Creo que estamos en una situación muy grave y muy mal. Esperemos que con la fuerza del voto podamos sacar del gobierno a todos estos delincuentes, narcotraficantes, metidos en el gobierno”, dijo.

Consultado sobre el apoyo del precandidato a gobernador del PRO, Martín Maquieyra a los familiares de Lucio, Blumberg prefirió no opinar. “No conozco a este señor, no puedo opinar algo que no tengo bien los datos. La sociedad tiene que salir a defender a la gente y destituir a la jueza Ballester, para que sirva de ejemplo, cuando no hacen su trabajo, como debe ser. Este chico, se podría haber salvado, le podría haber dado la tenencia al padre o al abuelo”.

“Pero no se verificó nada y el chico llevó este calvario durante tanto tiempo. También es responsabilidad de la escuela, de los médicos. Creo que es muy grave esto que ha ocurrido”, cerró.

Cabe recordar que Juan Carlos Blumberg se hizo conocido luego del secuestro y asesinato de su hijo en 2004. Pidió el endurecimiento de las leyes, encabezó marchas masivas contra la inseguridad y creó una fundación que acompaña a familiares víctimas de casos de inseguridad.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios