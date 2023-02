Los chats de Whatsapp entre la madre de Lucio y su pareja: “le metes tres sopapos, o tres voleos en el culo”

Compartir esta noticia:











En la sentencia se pudo conocer el registro de mensajes de WhtasApp entre la madre del niño y su pareja, donde queda en evidencia la violencia que padecía el niño.

La transcripción parcial de mensajes “que revisten mayor relevancia” se las hace indicando “en cada caso la fecha y la persona que emite el mensaje o audio (se indica AP para Abigail Páez y MEV para Magdalena Espósito Valenti), siempre de modo textual”.









La transcripción del expediente, es la siguiente:

Día 8 de febrero de 2021

AP: Lucio se despertó recién todo meado; Así que la ligo; Así que no quiero ni que le hables y retalo vos también porque ya lo viene haciendo seguido y las sábanas estaba limpias un día las uso; Yo me voy lo dejo mirando una peli .

AP … lo único que yo te digo es que lo desperté de los pelos lo levante… (min: 00:23) lo levante y lo re contra cague a voleo por el orto, así que ahí se quedó cagadisimo… .

Día 12 de febrero de 2021

MEV: Cualquier cosa Lucio se cayó del árbol y se golpeó la cara, oka ?; Ya sabe el que tiene que decir eso.

MEV: Pasa que no lo tiene que ver nadie.

AP: Porque además me dijiste que el iba a seguir en penitencia y no lo esta

MEV: Si esta en penitencia; Solo salió porque la rebe me preguntó por el; Esta en la pieza; Estuvo ahí toda la mañana; Almorzó solo ahí, y tomó la leche solo ahí.

MEV: No, no vamos a salir a ningún lado hasta que no se le pase él mambo y los moretones.

20 y 21 de febrero de 2021

AP: Pero parece que desde que está lucio nosotras no podemos pasarla bien juntas; Y eso me duele mucho a mí por lo menos, yo no sé qué tiene que pasar para que cambien las cosas.

MEV: Si, pero no saben que lo recargas a palo, y que cada vez te cegas más. Y que yo no me puedo ni acercar porque no me lo permitís.

MEV: Lo digo porque vos contas lo que te conviene. Y lo que te deja bien parada a vos.yo ahora quede como la loca y la mala madre y la exagerada y la todo. Y fuiste vos la que empezó con todo; O no ? No fuiste vos la que lo agarró con el palo porque se meó?.

MEV: Lo que paso hoy es tu culpa, porque vos te obsesionas cada vez que Lucio se manda alguna.

MEV: Si no me dejas, si cada vez que quiero actuar me decís que actúo mal. Cada vez que hago algo me decís que no le de bola, que lo ignore. Esa no es mi manera de criarlo y vos no me permitís que yo lo crie a mi manera… .

AP: Simplemente no quiero que nos separemos, sino que aprendamos a vivir con la presencia del Lucio, que aprendamos a convivir juntos y ser felices, que nos comprendamos entre las dos, yo te amo y te defendí adelante de ellos, y adelante de cualquiera, siempre te defiendo y te di todo de mí, solamente tenemos que aprender a llevarlo adelante.

MEV: Y yo quedo como la loca cuando sabes que no es así. Sabes que vos no me dejas acercarme a Lucio, no me dejas criarlo de la manera que quiero porque no te pare e la manera correcta…

MEV: Eso me molesta, lo agarraste con el palo a Lucio cuando ni siquiera era para tanto. Yo entiendo que estés exhausta y todo, pero ya te dije que podíamos hacer con eso y vos no quisiste tomar mi propuesta.

MEV: Si te estoy cagando la vida; Haciéndote cargo de Lucio; Y teniendo que hacer todo lo que conlleva tener un hijo.

AP: Sinceramente tengo unas ganas de estar abrazándote como cuando nos peleamos aquella vez en Córdoba que nos reconciliarnos y nos entendimos y besamos, que eran cosas dolorosas pero con amor porque sabíamos que era una tontería, desde que lucio esta acá ya no son tantas nuestras peleas según vos, según ustedes soy maña y lo maltrato cuando a la vez hago miles de cosas para que estén bien y cuando trato de estar más con ustedes que con cualquiera, deje todo para darles amor y me decís que te cansaste de mí, de que lo maltrate a lucio, cuando le doy más amor que cualquiera que lo halla criado, cuando a vos te di toda mi vida y todo lo que soy, cuando conseguí un trabajo para que no les falte nada, cuando soy la persona que si les pasa algo está ahí. Jamás te dejé sola y jamás preste atención lo que me dijeran de vos porque te AMO y no me interesa lo que digan de mi y de vos yo se lo que te amo y lo que daría por vos, y por un día o una ahora que me voy con mi familia ¿me crucificas? No entiendo si eses es tu amor o si me jodes, si sos o no la persona que me pi tas porque me duele el alma de pensar que todo esto lo hice en vano, porque vos me juzgues de la manera que lo haces, yo no te obligo a quedarte pero si te vas lo vuelvas porque voy a morir en vida y más sino me dejas ni hablar.

AP: Que pienses y hables con lucio si de verdad me querés, porque yo no hice pelear a vos con tu familia y eso que jamás te dieron una mano desde que te conozco, jamás te preguntan cómo estas y sin embargo yo no te hablo mal de ellos ni te hago pelear, y vos ahora me dijiste cosas que no me esperaba como que soy mala por pegarle cuando sabes muy bien quién es lucio y que clase de cosas viene haciendo para hacernos pelear.

MEV: Si vos querés que yo me haga cargo de Lucio, como vos decís. Yo no quiero que te metas más, Que no le digas ni a, ni que lo cambies ni que lo bañes ni que nada; Y que me respetes criarlo como yo quiera.; Y principalmente que no le vuelvas a tocar un pelo nunca más; Porque tiene el culo espantoso, y yo no te puedo seguir permitiendo que vos le pegues así.

AP: Además no sé qué tanto lo defiendes si ayer me dijiste que querías mandarlo con el padre a vivir.

MEV: Y si, cuando me hace enojar lo pienso. Pero no, yo quiero que el viva conmigo.

MEV: Y menos que me eches en cara haberlo dejado a Lucio cuando lo hice por vos.

AP: Lo hiciste por vos, para ser libre.

MEV: Y a vos te parece correcto eso; Tener que estar eligiendo; Si estar con el o abandonarlo de vuelta para estar con vos; Si no me dejas.

AP: Esta bien que lo elijas a él; Pero no me mientas; Porque a mí me decís que me elegiste a mí; Mi; Que me amas y que no lo querés, que no quieres que este ahí.

MEV: Si, no te miento es la verdad.

MEV: Pero me saltas con que abandone a mi hijo y con todas estas cosas que te cuento en confianza.

MEV: Yo no le dije a pame ni a nadie que Lucio tenía la cara desfigurada por tu culpa.

MEV: Y me di cuenta que no, que quería estar con vos. Y nunca más lo dudé, ni lo dudo ahora. Yo te amo, muchísimo. Pero tener que estar eligiendo entre Lucio y vos no está bueno, y ya te lo dije; Y vos me seguís poniendo en esa posición.

AP: Porque discúlpame pero lo pide a gritos sin decirlo; La diferencia que el es niño y yo grande ; Y yo soporto eso también.

MEV: Yo no lo defiendo más, hoy te dije basta porque no quería que le pegara; Nada más; No porque lo defienda.

AP: Yo a lucio no le dirijo más la palabra hago de cuenta que no existe.

AP: El problema acá es que, si te vas sé que lucio va a ver a todos allá, y a su padre y a todos ellos y yo no me quiero meter pero sabes que ni me cabe; Y no creo que esté en condiciones de ver a nadie, pero volvemos a lo mismo.

AP: ¿Está feliz Lucio ahora que no estoy ?; Eso quería preguntarte.

MEV: No, hoy me pregunto por vos, porque no habías venido a dormir.

AP: Si, pero está chocho que puede hacer lo que quiere y porque no está la madrastra malvada.

MEV: No, no está en penitencia. Suficiente con los palazos que le metiste en el culo.

MEV: Porque supuestamente el problema es que yo te cargo con todo a vos, pero no, no es así. Vos no me dejas hacerme cargo porque vos lo querés criar como tu mamá te crió a vos, a los palazos y no, porque yo no quiero criarlo así.

MEV: Y vos de verdad me decís esto después de decirle a todo el mundo que yo te cargo con todo y que Lucio te tiene enferma de la cabeza.

AP: Es más fácil hacerme sentir mal a mí, que hacerte cargo de que querés que se muera boluda.

MEV: Lucio tiene 4 años y se va a seguir mandando mocos.

AP: Y ahora me decís que te duele que yo le pegue o lo ponga en penitencia; Me parece menos macabro que querer que se muera.

AP: Pero nosotras peleamos porque él está en el medio de todo; Entonces no me digas que soy una mugre por haberle pegado.

AP: No, solo te lo re uerdo porque ayer me dijiste muchas cosas sobre que te lo cague a palo; Que te lo tengo garroteado; Boluda, ni la mitad de todo lo que yo se de lucio sabes vos.

MEV: Decime una vez que nos haya faltado el respeto. A mí la única vez que me lo faltó se comió un sopapo y no lo hizo nunca más; No, no me olvido. Vos estas negada y cegada con el porque no querés que este acá, pero claro la mala madre soy yo.

MEV: Entiendo que te cueste aceptar que Lucio está acá de nuevo, pero van 8 meses ya; Quizás ya deberías acostumbrarte a saber que el esta acá y que forma parte de nuestra vida..

AP: Y te lo digo con un nudo en la garganta porque se desde el día uno que el nos iba a separar 🥺; Y no puedo hacer nada; Porque no quiero i fluenciarte a que lo dejes otra vez, eso es lo peor.

3 de Marzo de 2021

MEV: Todo mal salió; Lo voy a mandar a vivir con el padre,; Ya está decidido, y bueno, si el día de mañana es un machito que va a ser, yo ya no puedo mas; Porque además Lucio no quiere estar acá, y yo tampoco quiero que este acá, entonces es al pedo que sigamos con esta farsa.

15 de Marzo de 2021

MEV: Siii, aiu te cargo! Me escribió el pelotudo que lo deje hablar con Lucio

AP: Que te manden la plata; Primero; Sino nos heccan; Hechan.

23 de julio de 2021.

AP: Ahí hable otra vez con el pajero.

AP: Y se pudrió otra vez porque dice que el se lo quiere llevar al nene a pico.

AP: Asique le dije que no y dijo que el ya pidió una mediación jaja como si eso lo pudiera pedir el.

AP: Asique puterio en puerta, nose que mierda vamos a hacer sino manda la plata pero te voy avisando que sino la manda, ahí si se pudre.

AP: Porque voy a hacer todo lo que sea para que no lo vea más.

MEV: La plata la tiene que mandar.

MEV: Y no te preocupes que si no la manda a la plata yo me voy a hacer cargo de juntarla.

AP: Si, el tema es que unos días después que vos consigas la plata como decis, el viene como si nada a buscarlo.

MEV: No, si quiere verlo tiene que respetar nuestras decisiones. Ni siquiera es capaz de venir a verlo. A demás como ya te dije le digo al psico y listo.

11 de agosto de 2021

MEV: Le doy algo de xomer al lucio ? O la leche aunque sea.

MEV: Va a ir al jardín? Me parece que no es buena idea.

AP: Y no se.

AP: Tiene alguna marca en l cara ?.

AP: Que ni salga, parado contra la pared.

AP: Anoche no twnia nada.

MEV: Nono no tiene nada.

AP: El tema es que yo quiero estar sola con vos.

AP: Asique nose, lo dejas afuera en el patio, nose.

AP: Pwro yo no quiero verlo y no quiero que le dirijas la palabra porque ya veras como nos tomo el pelo anochw.

AP: Eata despierto de las 7 igual se quedó despierto cuando yo lo fui a ver.

AP : Estaba parado cuando vos entraste así pieza ?.

MEV : Sisi.

MEV : Y esta ahí parado.

AP: Déjalo solo ahí.

AP: Que se quede ahí encerrado, y abrí la ventana de su pieza un poco que había un olor a todo.

AP: Ahí le puse hielo en el chichón que tiene, en una de las veces que lo empuje hoy se golpeo y se le hincho un toke.

AP: Pero bueno, ya se le está yendo con el hielo, dice que se golpeó con la cama.

17 de agosto de 2021

AP: …hoy a la mañana antes de irme le eche agua en la cara, lo desperte y le dije te levantas, estaba re dormido por que lo levante, lo pare en el piso y seguía con los ojos cerrados, imagínate. Lo desperté le abri los ojos con la mano y le dije despertate, mira que feo que es que te despierten cuando estas durmiendo tranquilo no? Me dice si tengo seño… bueno ahora te vas a quedar despierto por que a mi me hiciste levantar a las 4 de la madrugada…. Fíjate y háblalo con el y decile que se va a pudrir todo si sigue asi….

MEV: Ahí lo recargue a cachetadas.

MEV: Y le dije que no puede que ser que se ande despertando a esa hora, porque nosotras tenemos q trabajar , no estamos al pedo todo el día como el, y que sea la última vez que se despierta a esa hs y va a molestar a nuestra pieza, si te despertas te quedas en tu pieza en tu cama hasta que te de sueño y te volves a dormir.

MEV: Y lo recargue a cachetadas y quedo en penitencia.

MEV: Estaba dormido, lo desperté a cachetadas.

20 de septiembre de 2021

AP: Como hacemos el viernes.

AP: Con el nene.

MEV: Y no se jajaaj justamente por eso te lo decía.

AP: Uh, y a quien se lo podemos encajar.

AP: Sino la otra es que se quede durmiendo.

AP: Total lo levantamos biewwn twmprano.

AP: Y en lucio muere a la noche si lo haces cansar.

AP: El lucio se fuma música en palo d todo.

AP: Y ni escucha.

AP: Si haces eso, lo haces madrugar bieeen temprnao.

AP: Te hable de las 8 por lo menos.

AP: A hacer algo se rompe mal.

AP: Sino lwndigo a franco.

AP: Si se puede quedar con el.

MEV: Te amo mi amor jajajaja o sea estamos planeando descartar al pibe para hacer un trío es fuerte.

30 de septiembre y 1 de octubre de 2021

AP: Te aviso que tu hijo la ligo, ya era sabido porque hace varios días que se hace el sordo o el boludo, empezó a hacerse el que se ahoragaba en la mesa mientras cenábamos los dos.

AP: Y yo estaba mirando el celular y cuando lo mire se hacía el que tosía y le digo deja de fantasmear si no te paso nada y ya empezó a maric9near.

AP: Que quería tomar agua y no sabía porque hizo eso.

AP: Se hace el pajero últimamente cuando estas vos o cuando te vas 🤦🏽‍♂️.

MEV: Igual está bien, porque ya venía haciéndose el boludo.

AP: Sigo siendo yo la mala de la película, voa seguis sin ponerle los puntos asique no me jodas, porque nisiquiera lo saludas cuando tw vas, ni le das pelota asique fíjate.

AP: Porque me molesta que sigamos en la misma con respecto a lucio. –

MEV: En la misma que ? Esto es por el lucio?.

AP: Si, es por el lucip.

AP: Porque no le das pelota magdalena.

AP: Se quedó re pajero ayer porque no lo saludaste.

AP: Y se pone en víctima.

AP: Osea, vos no entendes que tenes que cambiar para con el.

MEV: Si lo salude el no me paso cabida y ni siquiera me puso la cara bien.

AP: Y sino cagalo una cachetada porque siempre twngo que hacer el trabajo sucio yo boluda.

MEV: Eso queres ? Que le cague una cachetada.

AP: Si no es la primera vez que te lo digo.

AP: (min: 00:30) es culpa mía que le tenga que meter un sopapo porque vos no lo haces.. (min: 02:01) y la termino ligando porque es un pelotudo, porque después se largo a llorar de la nada y me revienta las pelotas tener que hacerlo yo boluda y que vos no te des cuenta porque me dijiste hay muy bien mi amor porque si ya se venia haciendo el pajero; a pero vos por las dudas no le paras el carro, no lo agarras y le metes tres sopapos o tres voleo en el culo para que se de cuenta que esta haciendo las cosas mal; no, tengo que ser yo la que le pegue, la que lo lastime porque encima lo termino lastimando porque yo no le voy a pegar como vos una patada entre comillas porque eso no es pegarle, o asustarlo o retarlo.

MEV: Que no voy a hacer nada blda, vos no me ves como yo estoy toda la mañana con el e incluso a la tarde.

MEV: Vos te pensas que yo hago la que no pasa nada y nada que ver. Yo charlo con el, hablo todo.

AP: noble hablas no le p3gas.

MEV: Siempre le vivo diciendo que haga las cosas bien y que se porte bien.

AP: Y sirve?.

MEV: Con respecto a pegarle tenes razón, porque sabes muy bien que no me gusta eso.

MEV: Si, sirve porque la mayoría del tiempo se porta bien o no????.

MEV: Sabes como es y que aprende al toque y más si le pegaste.

MEV: Solo te hice saber que ahora si me hago cargo de él, antes no lo hacía.

6 de octubre de 2021

AP: …agus y vale lo invitaron al lucio a hacer una pijamada con el veni mañana en la casa de agus… (min: 00:43) fíjate como esta el lucio de las piernas, ponele crema y habla con el y pregúntale si quiere ir a dormir mañana a lo de agus con el veni y valen y al otro dia lo voy a buscar obviamente o vos, nada y que no fantasmee con la lastimadura que tiene, que si le preguntan algo que se cayo, listo.. no.. me raspe con el arbol que se yo, que invente algo si es mas inventor…

MEV: Ya se le esta yendo igual, no tiene casi nada.

MEV: Ahora cuando lo bañe le voy a poner crema.

AP: … si no tiene nada gorda, ya se que no tiene nada si no se si le pegue una sola vez o dos en las patas…

12 de octubre de 2021

AP: Vos hace ll que quieras con el lucio pero a mi no me digas aue no lo cague a palo entonces porque me hace explotar.

AP: Yo te voy avisando que tendria que estar en penitencia como mw dijiste vos ayer; Y no lo esta; Y yo después sol la loca de meirda.

MEV: Si lo ponemos en penitencia ahora se va a poner el triple de pajero.

AP: Y mira todo lo que me vengo fumando sin hacerle nada; Noae, vos hace lo que quieras solo te digo todo esto para que lo tengas en cuenta; Cuando yo explote porque es asi; Siemprw me fumo cosas y después soy yo la mala.

MEV: Si, si yo ya se!.

MEV: Pero si yo no lo defiendo, en qué momento me viste que lo defendiera.

AP: Siempre que le quiero pegar.

MEV: Sabes que no me gusta eso.

MEV: Pero porque te pones así, cual es el problema, que queres que le pegue ? Eso es lo que queres ? Que lo deje en penitencia.

AP: Si, si y si.

MEV: Bueno listo; Si eso va a solucionar todo esto.

AP: No se si todo; Pero va a hacer que el entienda y que una vez vea que te pones de mi lado y no es solo un decir que lo vamos vamos retar o que se le va a pegar; O poner en penitencia.

AP: Yo no tw creo igual aue le pegues un sopapo bien aplicado o que lo pongas mal en penitencia; Pero bueno, hacelo o no total yo no voy a saber; Y desgraciadamente tendrían que estar; Yo ahí; Para que el vea que a mi también me vas a defender si es el quien se porta mal o hace algo mal.

MEV: No me creas, pero si voy a hacerlo.

AP: … yo como te dije no me quiero pelear devuelta con vos y llega un momento que me empieza a alterar el lucio.. (min:01:04) evidentemente hay algo que le tiene que hacer un click y si no es que vos le pegues un sopapo o que le pegues una cagada a palo, una buena cagada a palo si no es eso magdalena va a tener que ser una niñera…

MEV: No es que me moleste que lo retes, me molesta que de retarlo pase a ser un quilombo y todo mal , como la tarde de ayer.

AP: Yo me estoy cansando de el; Y desgraciadamente repercute porque somos 3.

AP: Nose quevmas hacer ya.

MEV: Si, si ya lo se. Yo también lo siento, y yo también estoy cansada de el. Pero si me pongo en ese pensamiento lo termino mandando a vivir con el padre y que se maneje.

AP: Yo quiero que vos lo recagues Viena palo una sola puta v2z.

AP: Asiaue vos sos quien tiene que amenazarlo.

MEV: Vos te pensas que es todo color de rosas cuando estamos juntos y ni ahí.

MEV: Yo no lo quiero ni ver, me lo fumo de onda y más cuando hace todas estas cosas o discutir con vos. Yo ya no tengo ganas de discutir sinceramente.

MEV: No quiero más eso. Porque el otro día mi hermana lo dijo y se siente así, en el medio siempre, a veces no se para donde mierda disparar y me dan ganas de irme a la mierda y desaparecer de los dos no solo del lucio.

AP: Osea el único problema acá es el lucio.

AP: Es por culpa de el y vos haces que suene como que es culpa de los dos.

14 de octubre de 2021

AP: imagen de la pared con rayones.

AP: Mira el vivo de tu hijo, rayo toda la ducha.

AP: Asique la ligo, no quiero que le dirijas la palabra porque al final uno le da la mano y mira vomo responde el.

AP: Mañana no va al jardín, no sale en todo el finde y lo quiero encerrado en la pieza todo el día, las cosas cuestan y hacemos todo para que que este mejor en un lugar más lindo y viene y se pone en esa, se terminó la buena onda por todo wl fin de semana por lo menos.

MEV: Uuuuh pero si es todo pelotudo este pibe 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️.

AP: Nose te aviso aue mañana 6 am arriba; Y se queda queda el patio; Todo el puto dia; No quiero que ni le hables porque se paso; Vos dormi tranquila, pero no le des bola.

AP: Así le fuw. –

AP: Empeza a surtirlo; porque si no lo hago yo.

AP: Pero lo fui a meter a bañar y cuando vuelvo al rato estaba con cara de pajero; Y ahí nomas lo corrí porque tapaba la pared; Y lo agarre con la bara verde esa; Asique la ligo.

AP: Yo se que a vos no te da para pegarle pero bueno, estaré para eso.

AP: Yo mañana lo voy a despertar conmigo t se queda queda wl patio.

MEV: A demás no me da pagarle toda la noche.

AP: Mañana hablamos bien cuando nos veamos pero se queda ahí, no va a ningún puto lado, solamente eso te pido.

MEV: No, está bien; Igual ponele una campera o algo mañana porque sino se va a enfermar; Y va a ser peor después.

MEV: Si lo se pero yo no te quiero perder por culpa del lucio.

AP: No quiero que mal intérpretes nada porque el me tiene cansada pwro no me va a alejar de la persona que amo con toda mi alma.

MEV: Es mi mayor miedo ese perderte por culpa de Lucio no me lo voy a perdonar nunca, ni se lo voy a perdonar a él tampoco.

15 de octubre de 2021

AP: Baña 3se chico así se despierta bien; O no lo bañes pwro que se quede bien despierto; En el pinche patio.

MEV: Lo acabo de mirar y esta despierto.

AP: Encima peleando con tu hijo anoche me ropi la rodilla la tengo hinchada😩.

AP: A veces pienso que vamos a terminar mal cuando lucio hace esas cosas; Y yo le pego.

AP: Por eso anoche te dije todo eso porque me duele pegarle y pelear con vos; Pwro de alguna manera hay que frenarlo.

MEV: Esta todo bien beba, solo tenes que controlarte cuando yo no estoy para no hacer una cagada. No tengo nada que perdonarte. Hacemos lo que podamos con lo que tenemos y ya.

16 de octubre de 2021.

AP: Estuve pe dando; Pensando; Y no pasa nada si vamos solas las dos total le decimos a mi vieja que como no salio en todo el finde lo dejaste ir con tu hermana; A pasar el dia; Qsy al parque nose inventamos algo.

MEV: Bueno dale.

AP: Pwro no puede ir, tiene un moretón en la cara; Igual ya le puse alcohol y se le salio un monto; Y le puse crema.

MEV: Cuando se le vaya el moreton va a ir al jardín.

AP: De última podes decir en el jardín que andaba con dearrwa.

MEV: Si o que esta enfermo y ñisto.

18 de octubre de 2021

MEV: Pero también siento que el no está bien acá, que quizás en otro lado estaría mejor; Pero no se cual es ese otro lado.

MEV: A mi me encantaría que nosotras volvamos a estar solas como en córdoba.

MEV: Y si lucio impide que nuestra relación fluya yo no lo voy a permitir; Porque no me importa tanto como vos; Y si lo defiendo o me pongo en el medio a veces es solo porque tiene 5 años y no puede defenderse solo.

AP: En ley y hablar con un juez y darlo en adopción.

AP: Pero yo no me siento capaz de criarlo. De enseñarle lo que tiene que aprender, de ser firme, de retarlo si es necesario.

MEV: (min: 00:34) yo me doy cuenta de que no me siento madre, ósea yo no siento poder tener esa responsabilidad, ósea entiendo que la responsabilidad ya esta y lo entiendo yo hago mi mayor esfuerzo para cumplir con todo pero siento que se va de mis manos y que no estoy capacitada parta eso y siento que quizás sería mejor mi influencia desde afuera digamos, ósea no viviendo, yo no quiero dejar de tener contacto con el, ni perder la relación y que se olvide que soy la madre no yo no quiero eso yo lo único que no quiero es que no viva conmigo… (min: 00:40) yo solamente no quiero que viva conmigo nada mas, no quiero tener la responsabilidad de tener que criarlo y hacer las cosas bien… (min: 00:43) solamente no quiero que viva conmigo, no quiero tener la responsabilidad de tener que criarlo porque no me no me sale no es algo que este en mi. yo me pongo a pensar en el tiempo que lo tuve antes que era bebe y lo hacia porque era bebe nada mas y porque era indefenso y porque en ese momento tenia otro pensamiento yo, mi vida cambio totalmente cuando te conocí cuando me di cuenta que había un mundo afuera..

AP: O sea sirve para complicar las cosas y siento que a veces vos lo rechazas al nene por cristian, y yo también a mi me da asco que lucio lo quwira o lo tenga donde lo tiene y yo estoy dejando mi vida de lado para criarlo a el ósea.

AP: Y me hace muy mal que sea así, por eso a veces me la agarro con el.

MEV: Es que trato de no pensar en eso; Porque sinceramente me hace mal; Me pone en una situación incómoda en la que no quiero estar; Me gustaría poder hacerlo desaparecer.

AP: Ja si lo habré pensado.

20 de octubre de 2021

MEV: Lo mandamos a Lucio al jardín hoy ?.

AP: Nose decidilo vos.

MEV: Me da alta paja llevarlo caminando, pero lo llevo.

AP: Llévalo y ojo con lo que dice nada más; Decile que si le preguntan que diga que estaba von mocos; Lo demás ya sabe.

26 de octubre de 2021

MEV: El lucio que ??.

AP: Casi se cae de la moto el pajero; Me tiene casada, se sigue portando como culo y vos lo apañas.

MEV: Yo no lo apaño en nada.

MEV: Y ko estoy bien con el; El se piensa que esta todo bien; Yo ya no lo puedo ni ver; Ni le hablo en toda la mañana.

27 de octubre de 2021

AP: Si, eso te iba a decir no va a ir al jardín; Asique ni te gastes en hacerle comida o nada que se quede ahí.

AP: No, no va al jardín, y si podemos estar solas tranquilas; Cerramos las puertas y que se quede ahí en el patio.

MEV: Porque le pegaste igual; Los moretones eso no se le van a ir más.

AP: Le metí una cachetas; Chetadas.

MEV: Ya fue blda, no le pegues más. Eso sabes muy bien que no me gusta, déjalo en penitencia y listo; Anda con toda la cara marcada horrible; Tras que encima se hace el víctima por todo tiene motivos para hacerlo si está marcado.

AP: Con vos se hace el víctima.

MEV: Y con medio millón de personas; Anda a saber ayer que le dijo a tus compañeras.

AP: Por las dudas vos me decis a mi esto y a el no lo cagar a cintazos en l culo; Para que se porte bien; No le voy a pegar más porque quiero que se vaya; Ya me lo metí en la cabeza.

MEV: Es que exactamente por eso te lo sigo.

AP: Y cuanto antes se vaya, mejor.

MEV: En menos de un mes ya no va a estar aca; Ya fue.

MEV: Es que no lo tenes que sacar mas a ningún lado; Déjalo encerrado acá y listo; Ya te lo dije un montón de veces.

MEV: Yo no lo puedo ni ver.

AP: Yo no le pego más pwro tampoco lo saco más ni le hablo.

MEV: No veo la hs de que se vaya para poder levantarme y estar sola y en paz.

28 de octubre de 2021

MEV: Si, eso estaba pensando que no se si llevarlo al jardín hoy.

MEV: Pasa que ya falto la semana pasada toda la semana.

MEV: Esta semana también.

MEV: Y sino se golpeó en la cancha y listo.

AP: Y si, que diga eso en wl jardin que se golpeo en la cacha jugando con los nenes.

AP: De última acércate a la maestra y decile que traten de no preguntarle porque enseguida se pone mal pwro que se golpeo en la cancha jugando.

AP: Que por eso no fue ayer que te pidió no ir porque estaba raspado.

AP: … a mi me parece que es mejor si vos te adelantas a decirle a la maestra antes de que anden preguntando que te paso, acércate vos y decile seño el lucio se golpeó el otro día en la cancha jugando a la pelota y no quiso venir ayer por que no le gusta que lo vean asi…..

AP: … agárralo al lucio y decile que si llegan a preguntar que diga la verdad que se lastimo en la cancha…. Si no no vas mañana al jardín.

MEV: No va a ir a lo de tu mamá.

MEV: Porque tiene toda la panza un moretón.

MEV: Y es para problema.

MEV: Si seguro que si esta chivando como loco.

MEV: Tu mamá no le va a sacar la remera.

AP: Me da igual a mi si es el quien se gana las cosas.

AP: Igual no hay que ser hipócritas nosotras no somos así pero tampoco somo trigo limpio.

MEV: Yo se muy bien lo que eh hecho mal pero se que eh hecho bien también.

AP: Y no tengo ni puta culpa porque el padre jamás se hizo cargo de lucio y eso es violencia y abandono también.

MEV: No si yo no digo nada, justamente te contaba porque no estamos muy lejos de eso.

AP: Yo ya te dije a vos, mientras tebgo tu apoyo yo voy a saltar por vos como espero saltes por mi si algún día pasa algo asi.

AP: Que no creo porque como vos dijiste lucio se tiene que olvidar de esto.

AP: Y no se va a ir de acá hasta que veamos que se halla 9lvidado o que este en estado como para irse.

AP: Y de última como te digo, wl no puede venir a decir nada si jamas lo quiso al nene.

MEV: Si, se va a olvidar, y si va para alla y cuenta y me vienen a decir algo tengo mucho para decir en su contra.

AP: Así se un mes dos o lo que sea, pwro se va a ir cuando ya no se hable del tema y veamos que eata preparado.

MEV: Y además de última nosotras lo estamos criando, que sabes muy bien que la violencia no me parece una manera pero entiendo la posición y a veces se merecía una pálida.

MEV: Palisa.

AP: Y tw repito wl piensa y tiene qu3 pensar todo wl tiempo que va y vuelve.

MEV: Si más vale, yo ya le dije. Que en el jardín ai le preguntan se callo en la cancha y se golpeo.

AP: Y si en algún momento por esas casualidades el chabon te dixe lucio me dijo tal cosa.

AP: Le dexis sabes cuantas cosas dijo de vos axa.

AP: Y ahí esta, es u nene e inventa cosas para sentirse con atwncion.

AP: Que te lo dijo el psicólogo.

AP: Que el necesita atención porque no considera tenerla y entonces se va a los extremos para que le den bola.

AP: Y decilw porque te pensas aue se golpeo y que le pasa siempre algo porque quiere llamar la atención, rayo el baño los muebles de el nuestros.

MEV: Igual no creo que Lucio vaya allá a pasar puterio pero bueno, mejor estar preparada s.

AP: Y vos y yo tenemos que saber decir lo mismo todo esto que te dijo el psicólogo y que aca hacia cosas innecesarias para llamar la atención y que se le ah dado un chirlo más de una vez pwro nadie lo mato.

AP: Va a estar demasiado emocionado como para acordarse de esas cosas.

AP: Wl lucio puede decir muchas cosas pwro nosotras somos grande si el tiene 5 años puede fabular mucho.

AP: Que cierre el orto porque encima termina perdiendo no lo ve más y encima lo denuncias por maltrato restricción y a tomarbpoe culo.

AP: Y encima termina con una familia sustituts.

AP: Porque si vos no lo queres tener y el es violento ahí te van a facilitar todo para darlo wn adopción.

MEV: No veo el momento en el que se vaya.

MEV: Eso te iba a decir jajaj le compramos unos juguetes listo a la mierda.

AP: Y es más te diría que hasta empiezas a hacerte la boluda y subas alguna que otra foto de el.

AP: Como para caretearla ahí.

AP: No todos los días porque es muy obvio, pwro alguna que otra vez subir alguna pavada.

MEV: Como le pegaste en la panza ? Porque ya van dos veces que vomita.

MEV: No digo que le pase algo pero y si si?.

MEV: Estaba pensando que puede ser porque no venía comiendo bien, porque vomito liquido nomas, quizás fue por eso.

AP: Le pegue unas piñas.

AP: Sino come no va al jardín, sino come no hace esto sin come en wl jardín no va mas.

MEV: Solo que hoy le hice la leche y así como la tomo la vomito y me dijo que ayer cuando estaba afuera también había vomitado y me preocupe, nada más.

AP: De muchas cosas lo de la panza fue hace 2 dias.

AP: Y me duele que desconfíe de mi porque se queble hice mal o que le pegue pero no te miento.

MEV: Que el problema es el en nuestra vida.

AP: A veces siento que me tenes miedo como lucio.

MEV: Solo te lo pregunte para saber porque quiero que se vaya y no quiero que nada retrace eso.

MEV: Ya hablo con el chabon y me dijo que le avise que el lo viene a buscar, y que no me preocupe que Lucio va a estar bien, y que lo que menos quiere es que me arrepienta de mandarlo.

29 de octubre de 2021.

AP: … si la maestra del lucio te llega a preguntar porque no fue el martes o no sé que dia, que le digas que se descompone mucho por el calor que por ahí no lo llevas por eso… por ahí safa mas eso que cualquier otra cosa, de ultima si hoy no lo queres mandar no lo mandes porque de verdad está muy caluroso y además que aún tiene un poquito el moretón en la cara de ultima esperamos a que se le vaya eso… total creo que para mañana ya se le va a ir el moretón ese en la cara.

MEV: Aaah es buena esa.

AP: Total ellas no te pueden 9bligar a llevarlo.

AP: Ya se le re fue el moretón asique para mañana ni lo va a tener.

5 de noviembre de 2021.

AP: Bueno dexile a tu ex, mandale un audio y dexile que hablaste con la maestra de lucio porque ya termina el año y decilw que tw dijo esas cosas y miente.

AP: Que viene a casa y miente y en wl jardín va y dixe cosas que nada que vwr.

AP: Anda anticipándole.

AP: Que tome con pinzas todo lo que le diga porque miente boluda.

AP: Anda a saber que va a y dice 🤦🏽‍♂️.

AP: Y deciwl que cuando lo venga a buscar vamos a hablar con el por esas cuestiones y otras cosas que nos hemos dado cuenta.

AP: Dexile que le vas avisando como para que sepa en el estado que va el pibe.

AP: Que no sabemos ya que es verdad y que es mentira.

AP: Y como te dije que le digas que también nos ah dicho cosas de el, que el lo maltrato o algo asi.

AP: Y que por eso dijoq ue no lo quería ver más aquella vez.

AP: Que tiene que fijarse en como se maneja el pibe.

MEV: Sisi, a la maestra también le dije.

MEV: Para que también tome con pinzas lo que dice.

AP: Yo te digo que le vayas avisando porque tiene que saber a lo que se enfrenta con el nene, que el no lo conoce a lucio y que hasta nosotras lo desconocemos últimamente.

MEV: … no ya sinceramente ya no sé qué pensar que hacer, que nada…

AP: … yo lo único que te puedo llegar a decir o a aconsejar es que te adelantes a las cosas antes de que haya un problema enserio o que termine no se, inventando algo lucio diciendo algo haya que nada que ver, que te adelantes como te digo, el que avisa no traiciona, hablar con el chabón mandarle un mensaje o un audio; che mira hable con la maestra ya esta terminando el año y hemos tenido varias secuancias con el nene cosas que nos han pasado rutinariamente… que ha inventado cosas del jardín, que va al jardín e inventa cosas que le pasan en casa o miente en esas cosas, que lo queres tener al tanto de todo esto mas que nada para que el sepa por que tiene que saber a que se enfrenta, no es el nene dulce que se fue a los dos años cuando el lo veía, no, el lucio cambio totalmente… es muy manipulador, miente. A través del psicólogo pasaron todas estas cosas, que te ha dicho el psicólogo que ha conocido casos iguales, que son nenes que inventan y que se inventan otra realidad o que inventan cosas para victimizarse o que le presten atención en otro sentido. Y que le digas que no es necesario que este encima del nene todo el día que lo que vos estas apuntando diciendo esto porque cuanto más esta hay pobrecito hay pobrecito… cuanto mas esta asi el peor se pone porque el se pone en el papel de victima….

16 de noviembre de 2021

AP: Que onda el lucio.

MEV: Nada, no se hizo pis.

MEV: Obvio, si lo hace a propósito. Yo no entiendo que más necesita este pibe que más quiere la verdad.

AP: … con respecto a que se hizo pis en lo de mi mamá obvio que lo hizo a propósito y mucho más en lo de mi mamá que que están todos encima dándole bola… él está muy enfocado en eso como te digo que se va a ir.. … y hablar con el pelotudo de Cristian decile que la plata te la mandé antes de última, decirle este mes voy a necesitar que me mandes la plata porque tengo cosas que pagar, porque tengo esto que hacer antes del 10 obviamente…. Bueno a los dos días veni a buscarlo…

AP: … si cuando me vio a mi el sábado.. me vio y no sabes la cara de pánico que puso.. por que ya sabia que si yo me enteraba que se meaba chau…

20 y 21 de noviembre de 2021

MEV: La mamá de agustino te dijo eso ?.

MEV: Siempre un problema distinto con este pibe.

MEV: Mañana lo voy a agarrar, porque ya que tantas ganas tenia de ir a lo de su compañero, le voy a decir nunca más. Y no sale más, se queda encerrado en casa todos los días, va al jardín y vuelve y ahí se queda.

AP: Si este pendejo se despertó a vomitar devuelta.

AP: Le dio de todo enciam le dije al pancho este y me dice y me ofrecía de todo.

AP: Y yo comi.

MEV: Na blda pal sopapo.

AP: Esta pálido y con las ojeras hasta el piso.

AP: Ahible di agua pwro todo mal esta von este gil.

MEV: Y que te dijo de que no le dábamos bola.

AP: Nada eos que trabajábamos mucho y no estábamos con el.

AP: Re marta si esta todos los días días vos boluda.

MEV: Que pendejo de mierda blda, no puede ser que siempre alguna distinta.

MEV: Igual no puede ser que vaya con el puterio, imagínate lo que le va a decir al padre cuando vaya para allá.

AP: Jaja na casi le arranco la cabeza a los 10 minuto vomitando a cabilla.

MEV: Igual ya me tiene podrida, estoy a nada de mandarlo ya.

AP: Lo mande al baño y se vomito todo, mancho la pared del baño.

MEV: Na, pal sopapo me imagino.

AP: Para mi ahora cuando terrina el mes tendrías que decirle a xristian que te mande la plata cua to antes porque hay cosasquebpagar y que estas organizándote; Para mandarlo.

AP: Y a mi me seco la cabeza ya.

MEV: Mañana y tarde, lo llevo al jardín hablamos todo.

AP: Sino que me dijo ah también anduvo diciendo que noe Stan mucho con el como el v3 aue ella está con el nene.

AP: Como la 9tra v2z aue te dijo que porque no eras como la mamá de agustino.

MEV: Porque no trabaja, pero después la madre trabaja o se a.

MEV: Porque encima lo reparte, quiero ver ahora cuando se vaya con el padre a ver si le da bola el padre.

AP: Yo te amo y te entiendo y todo se que cuesta pwro noae que auerws hacer.

AP: Porque encima parece que hace aproposito las cosas, lo hace cuando estoy yo.

AP: Porque sabe que después me peleo con vos si le pego.

AP: Ni entiende que sos la madre y que se hace lo que vos dexis porque nunca le mostraste consecuencias.

AP: Y no te lo digo para pelear sino justamente porque yo soy la que le pone ese limite y terminl siendo la loka.

MEV: Pero ya esta , ya se va.

AP: Si ya lo sé.

AP: Igual la ligo ahora.

MEV: Bueno pero no le pegues mucho.

AP: Y me dijo esta señora que se calló también.

MEV: Metele unos sopapo nomas.

AP: No, en la cara no se la toque.

AP: Que esta trepado ahí y se callo.

AP: Pero sigue todo ahí y lo bañe 2 veces porque ela primera fue donde vomito post baño.

AP: Porque estas cosas hacen que yo me pele con vos y termina logrando eso.

AP: Y no, la verdad que no da que un nene d 5 años nos separe porque se le antoja.

MEV: Ya estoy harta.

MEV: Que vamos a hacer lo vamos a dejar ahí, acá las chicas nos invitaron a salir.

AP: De una, el lucio ya se durmió igual.

MEV: Pasa y que si se levanta y le pasa algo q onda.

AP: No, si ya lo vigile.

MEV: Me da miedo.

AP: Y hace como una hora se durmió.

AP: Bueno yo estoy acá en yes.

MEV: Voy para ahí.

21 y 22 de noviembre de 2021

AP: El lucio se durmió hace un rato.

AP: Comió poco, mwjor igual.

MEV: Bueno, genial! Como estaba de ánimo?.

AP: Esta mejor, hable con el y le dije que lo íbamos a dejar ir a lo del padre si el prometía dejar de hablar pavadas y portarse bien.

AP: Se largo a llorar y me dijo que no quiere vivir allá con nadie.

AP: Porque el quiere estar con nosotras.

MEV: Y cambio un toque la actitud ?.

AP: Si.. bastante…

AP: Y nada me dijo que el quería portarse bien.

AP: Jaja qu3 nk quería terminar mal.

AP: Ya la agustina le voy a decir que anduvo con vómitos el finde y dearrea.

25 de noviembre de 2021

AP: Que onda el lucio.

AP: Como 3sta de cara y eso.

MEV: Ni se le nota lo de la cara apenas.

AP: Me refiero al moretón.

MEV: Y le dije que siga que se golpeo jugando con el limón.

AP: No lo tenia marcado anoche.

MEV: Siii bueno ahora a lo que esta de día se nota un poco más pero casi nada.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios