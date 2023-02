Martha Pelloni: “pedimos una sentencia ejemplar, que tiene que ser perpetua”

Compartir esta noticia:











Una de las líderes de la Asociación Red Infancia Robada (RIR), pidió una condena ejemplar contra Magdalena Espósito y Abigail Páez. “El problema no es el género, el problema son ellas”, opinó.

Martha Pelloni, integrante de Asociación Red de Infancia Robada, llegó a Santa Rosa para apoyar a la familia Dupuy, en vísperas de que los jueces Daniel Sáez Zamora, Andrés Olié y la jueza Alejandra Ongaro emitan un fallo histórico por el aberrante crimen de Lucio Dupuy y den a conocer la responsabilidad penal de las acusadas Magdalena Espósito Valenti (mamá de Lucio) y su pareja Abigail Páez.

Pelloni pidió una sentencia ejemplar “que tiene que ser perpetua” y advirtió que “el problema no es el género (que sean lesbianas), el problema son ellas, que construyeron una violencia”, contra Lucio.

La integrante de Red de Infancias Robadas recordó que desde el primer momento se contactó con familiares de Lucio. “He tenido relación directa telefónica desde el primer momento, antes de que el tema llegara al Congreso, me invitaron a almorzar a Buenos Aires y fui con la abogada del Foro de Santos Lugares, lugar donde vivo, para acompañar el tema de la ley, que me parece fundamental y que tiene que salir, para que la sociedad tome conciencia y empecemos a hacer educación preventiva, para que estas cosas no ocurran”, dijo.

“La violencia es una construcción, nadie nació violento. Nos construimos pacíficos o violentos y en esa construcción de violencia, a la que llegaron estas dos mujeres, hubo una construcción de poder de ellas, en forma personal y como pareja”, criticó.

“Ellas llegaron al tope del poder, donde raya la psicopatía perversa y sádica, porque ellas han disfrutado y gozado los abusos que hacían con ese niño, destrozándolo. El niño sufriendo y ellas, disfrutando. Es una anormalidad. Eso es punible y por eso pedimos una sentencia ejemplar, que tiene que ser perpetua. No puede ser otra, si es que queremos recuperar valores de la dignidad humana”, agregó.

“No podemos atropellar derechos de nadie. El niño tiene sus derechos, en la Ley 26.061. Le quitaron todos sus derechos. La jueza que le dio la tenencia a estas mujeres, omitió el informe socioambiental. Primero con la trabajadora social, que a lo mejor lo hizo, pero, ¿los profesionales que tenían que haber hecho el estudio psicológico”, se preguntó Pelloni.

“Hay que recordar que la madre de Lucio había estado casada con un hombre, con el cual tuvo a Lucio y luego pasó a vivir con una mujer. Evidentemente, sin entrar en la grieta del género, ha habido un rechazo al varón. Yo he tenido alumnos varones, de dos mujeres lesbianas, con el mismo caso: la madre del nene, casada, se separa de él y pone una empresa con la pareja. Y ese niño estaba lleno de amor. El problema no es el género, el problema son ellas, que construyeron una violencia, a tal punto de llegar a la psicopatía”, dijo Pelloni.

Para Martha Pelloni, el Poder Judicial es responsable en este caso. “Lo mismo las clínicas, los hospitales donde estuvo internado y no le dieron el valor de las agresiones del niño. Y también el jardín de infantes, la escuela. Todo eso tiene que ser juzgado, después de esto”.

Por último, consultada sobre si en este caso hay odio de género, Pelloni dijo que “hay un rechazo del género en la conducta de ellas dos. Ellas gozaban sádicamente y perversamente sobre ese niño, con su violencia. Es difícil entrar en la conciencia del otro, pero sí eran conscientes de lo que hacían”, cerró Martha Pelloni.

