“Necesitamos un Ministerio de las Infancias que proteja a los niños”

Integrantes de la Fundación Morelli se acercaron a la Ciudad Judicial para apoyar a la familia Dupuy. Pidieron por políticas a largo plazo para las y los menores, criticaron al Ministerio de la Mujer, alertaron por falsas denuncias y reclamaron la creación de un ministerio para las Infancias.

Milton Enríquez y Bárbara Morelli, integrantes de la Fundación Morelli y presentes en la Ciudad Judicial, dialogaron con Plan B, en vísperas del fallo del caso Lucio Dupuy.

“La fundación trabaja en la revinculación de padres con hijos que tienen problemas legales, cuando hay separaciones o divorcios. También trabajamos buscando criaturas desaparecidas y hoy vinimos a la cobertura de la sentencia del caso Lucio, para darle apoyo a la familia Dupuy”, dijo Milton. “Más que nada queremos hacer presencia en lo que es búsqueda de una justicia ejemplar”, agregó.

Por su parte, Bárbara precisó que la Fundación ha trabajado en casos similares. “En La Rioja, hay 120 casos de impedimentos de contactos y violencia a menores. Sí este caso, tuvo mucho resonancia, porque lo quisieron censurar demasiado, pero esta realidad está. Hace diez días hubo más infanticidios que días del año. Necesitamos un Ministerio de Infancias que proteja a los niños y nadie se está ocupando de esto”.

“Es terrible que mueran bebés. En Merlo, a un bebé de 20 meses lo violaron y lo mataron los padres. Ambos están detenidos, pero hay muchos casos así, que no llegan a los medios, que no quieren tomar estos casos, por problemas legales”, opinó Bárbara.

“Hay gente dispuesta a intimar a los medios, que no quieren comunicar lo que pasan por los niños. Es complicado, por ejemplo, cuando se busca a un menor, si no sale la Alerta Sofía, no se puede poner la foto del menor porque no se está autorizado a divulgarla. Hay muchas controversias legales”, afirmó.

Para Bárbara, lo primero que hay que hacer es que no haya favoritismos y que la política se involucre en esto. “Hay muchas fundaciones que están haciendo todo para protegerlos, pero no tenemos los medios. Nosotros somos de Buenos Aires, yo he estado en La Rioja, Chubut y La Pampa, en dos meses. Hay que generar una concientización en todo el país, que la gente se involucre.

“Si se ve que hay un chico golpeado, por ejemplo, que las maestras hagan las denuncias. Se pueden hacer de forma anónima. Todos se tiene involucrar, nos tenemos que involucrar todos”, agregó Bárbara.

Por su parte, Milton Enríquez criticó la política nacional. “La sociedad tiene que tener más empatía. El gobierno sigue una agenda que no es la de la gente. Convengamos que tener un Ministerio de la Mujer, donde el año pasado, tenían un presupuesto de 20.000 millones de pesos y los casos de femicidio, siguieron aumentando, es decir que no sirve para nada”.

“Lo que el Estado tendría que hacer es tener políticas a largo plazo que sean favorables a que la niñez y la adolescencia estén contenidas y protegidas, con financiamiento. Hay muchos casos de criaturas desaparecidas, que el Estado no busca o las busca después de diez años y eso lleva muchos recursos, trabajos y es casi imposible de lograr un resultado positivo. Tiene que haber un foco en este problema, que abarca a muchos sectores sociales y está en todo el país”, dijo.

“Además, en algunos casos, hay hasta falsas denuncias, con hombres presos, sin motivos aparentes. Puede perder el trabajo, quedar en la calle. Hay que ponerle un coto a este tipo de cosas”, indicó.

En este sentido, Bárbara pidió por la ley Lucio y otra ley contra las falsas denuncias a hombres. “Yo soy mujer y no defiendo el feminismo que defiende las falsas denuncias al hombre. En un juzgado, te ponen una tobillera, te dan una orden de restricción y no importa si es real o no. Vos vas con el ojo morado y si hacés una denuncia contra alguien, eso repercute. Los juzgados deberían hacer un poco más de investigación en algunas cosas. Como abogada, sé que los jueces no están en los juzgados. Y están los fiscales y los secretarios que firman cualquier cosa que llega. Esto no está bien, el Poder Judicial no va a funcionar así. Mucho menos con los niños”, cerró.

