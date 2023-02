Sentencia: todas las veces que Lucio recibió atención médica

Compartir esta noticia:











Los registros de atención médica fueron parte de las pruebas determinantes para que el Tribunal declarara la culpabilidad de la madre y la pareja en el crimen del niño de cinco años.









Tras la sentencia dictada este jueves por el Tribunal de Audiencia contra Magdalena Espósito Valenti, madre, y Abigail Páez, su pareja, se conoció la Historia Clínica de Lucio Dupuy.

En el fallo se deja en claro que se trata de las distintas oportunidades en que el menor recibió asistencia médica y quedó registrado en el sistema, pero que hubo otras heridas que fueron acreditadas mediante la prueba fotográfica y que no formaban parte de la Historia Clínica.

A continuación se transcribe el expediente:

De la Historia Clínica de Lucio Dupuy y de la declaraciones médicas Romina Suarez, Pamela Ulivetti y Paloma De la Prida, pueden reeditarse las atenciones efectuadas.

En el Hospital Centeno fue atendido por traumas en 2 oportunidades. El 18 y 19 de abril de 2019 por una herida en el párpado y de la región periocular, en la cual –según consta- intervinieron las Dras. Ulivetti y Paloma de la Prida (quien durante el debate indicó que cree no haber atendido al niño y que su indicación en la historia clínica puede deberse a un error administrativo). La Dra. Ulivetti, en cambio, sí tenía recuerdos de haber atendido a Lucio Dupuy en tres oportunidades que detalló: “El día 18/04/19, el niño fue asistido por una herida cortante superficial en región frontal (…) se le hizo sutura química, la profundidad no requería sutura mecánica, estuvo en observación en guardia con analgesia y se fue de alta. El 01/08/19, según consta en registro papel, fue asistido por una infección respiratoria, una faringitis viral y el 21/05/20 fue asistido por una otitis”. Todo ello coincide –además- con los registros de la historia clínica de Lucio Dupuy correspondiente al Hospital Centeno.

También en el Hospital Centeno lo atendieron a Lucio Dupuy el 14 de julio de 2019 por un traumatismo de la muñeca y de la mano, en la que intervino la Dra. Romina Suarez, quien durante el debate no recordó haber atendido al niño aunque indicó que “si está cargada o consignada la consulta es porque realmente existió”. Cuando se le preguntó sobre la lesión que allí se refiere (lesión en la muñeca y en los dedos), refirió “que hay códigos de diagnóstico generales y específicos y que en ese momento no los cargaban ellos, sino personal de estadística”.

Ambas lesiones fueron referidas por la Sra. Leticia Hidalgo en su declaración testimonial, indicando con toda precisión la etiología de la lesión y el tratamiento efectuado, tratándose –en ambos casos- de lesiones de mínima relevancia.

En otro sentido, también se indicó la consulta realizada el 8 de septiembre de 2020, en el centro de Salud del Barrio Aeropuerto, con relación a una patología que Lucio presentaba en el prepucio. Según declaró la médica Claudia Juárez, luego de leérsele su intervención en la Historia Clínica de Lucio Dupuy (documento 30, página 3), donde se indica la existencia de un “eritema en el prepucio de varios días de evolución”, se trata de un enrojecimiento del área. La historia clínica refiere la existencia de “sinequia en surco balonoprepucial”, lo cual explicó como adherencia que pueden quedar como restos de jabón y como consecuencia de ello el prepucio se pega y forma como “bolsillitos” y se produce un eritema. Indicó una medicación al respecto.

Esta misma intervención fue remitida por el licenciado en farmacia Feliz Caballaro, Director del Centro de Salud del Barrio Aeropuerto.

También hay constancia de lesiones traumáticas padecidas por Lucio Dupuy durante el tiempo en el que vivió con su madre y Abigail Páez.

El 15 de diciembre de 2020 fue atendido en el Hospital Evita, en el sector de pediatría, donde se le diagnosticó “FX expuesta en dedo de mano” y luego, el 18 de diciembre de 2020, en traumatología se le diagnostica “fractura a nivel de la muñeca de la mano”, conforme el código general utilizado. Según el relato de la madre que aparece registrado en la historia clínica, “refiere que se cayó de la bicicleta lastimándose el dedo anular del MSD”, mientras que en las observaciones se indica: “lesión en dedo de mano der. derivado de Hospital Evita, ingresa con VCL, se le administra morfina 1 mg. EV+fentamina 15 mg EV + midazolan 1.5 mg. Traumatólogo sutura y cura”.

El 22 de enero de 2021 fue atendido por la pediatra por un trauma en el dedo mayor de la mano derecho, indicándose consulta con traumatología. Ello se concretó recién el 1 de febrero de 2021, en el cual se describe como diagnóstico “mallet finger 3 dedo mano derecha”. Por esta misma lesión aparece el siguiente registro el 23 de marzo de 2021, en el cual se indica que “no uso férula de stack, se evidencia pérdida de extensión IFD, se realiza rx mallet finge oseo sin consolidación…”. En el informe de RX se informa “subluxación de la falange distal del tercer dedo”.

A esta lesión parece referirse Federico Javier Gómez, amigo de Abigail Páez, quien indicó que en una oportunidad salieron a andar en bicicleta y Lucio tuvo un accidente, se cayó y se fracturó el dedo de la mano; fue “cerca del verano, porque recuerda que estaba lindo”; le pusieron “una cánula y tuvo que usar un pañuelo”; no pudo precisar en qué mano fue la lesión, creyendo recordar que era en el dedo índice.

No obstante, de ninguna manera puedo asegurar que éstas hayan sido las únicas lesiones tratadas en establecimientos médicos asistenciales públicos, por cuanto hay varias heridas que se pudieron observar en fotografías del menor exhibidas durante el debate, que seguramente requirieron asistencia y a cuyo respecto no hay constancia de atención en la historia clínica, a saber: a) corte en el mentón, de fecha aproximada el 13 de marzo de 2021; b) lesión en ambas manos en la que aparece con vendajes, de fecha 28 de junio de 2021); c) Lucio fue retratado en varias ocasiones con el brazo atado con un pañuelo, probablemente con fecha 12 de junio de 2021; d) También con ambas manos vendadas, el 16 de diciembre de 2020.

A este respecto, el Dr. Toulouse dio cuenta de que la historia clínica pudo haber sufrido modificaciones, en atención de que algunos registros que él mismo vio el 26 de noviembre, no aparecían con posterioridad.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios