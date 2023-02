Australia legalizará éxtasis y hongos para pacientes con enfermedades mentales graves

La administración de productos terapéuticos de ese país aseguró que la decisión se tomó tras encontrarse “suficiente evidencia sobre potenciales beneficios (del uso de hongos y éxtasis) en ciertos pacientes”. Solo psiquiatras designados podrán prescribir ambas sustancias de forma limitada y controlada.

De acuerdo a la nueva disposición, los psiquiatras específicamente designados podrán prescribir ambas sustancias a partir de julio, y de una forma limitada y controlada.

La administración australiana de productos terapéuticos aseguró que la decisión se tomó tras encontrarse «suficiente evidencia sobre potenciales beneficios (del uso de hongos y éxtasis) en ciertos pacientes».

Ambas drogas estaban hasta ahora prohibidas y podían ser utilizadas solo en ensayos clínicos estrechamente controlados, informó la agencia de noticias AFP.

From 1 July this year, medicines containing the psychedelic substances psilocybin and MDMA can be prescribed by specifically authorised psychiatrists for the treatment of post-traumatic stress disorder and treatment-resistant depression.

— TGA Australia (@TGAgovau) February 3, 2023