La declaración de Abigail Páez, pareja de la madre de Lucio

Abigail Páez, pareja de la mamá de Lucio y encargada de cuidarlo, declaró a principios de diciembre, pero por tratarse de una causa en la que se ventilaban hechos vinculados a un menor de edad, solo se dio a conocer un fragmento de la declaración.

Ahora, con la condena dictada por el Tribunal contra ambas, se pudo acceder al testimonio completo que figura en la sentencia judicial.









Páez fue encontrada responsable por el Tribunal de Audiencia y condenada este jueves como autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado, con alevosía y ensañamiento, en concurso real, con el delito de abuso sexual, con acceso carnal, por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado (Artículos 80.2, 55, 119, primer y tercer párrafos, incisos d y f, del cuarto párrafo y 55, a contrario sensu, ambos del Código Penal), en perjuicio de Lucio Dupuy.

Declaró en la audiencia del 7 de diciembre y solo se refirió a los hechos del 26 de noviembre del 2021, el día en que Lucio murió a raíz de edema cerebral como consecuencia de politraumatismos.

A continuación se presenta el testimonio transcripto en dicha audiencia y extraído de la sentencia del Tribunal:

Indicó que Magdalena había llevado a Lucio al jardín en bicicleta, cuando llegó a su casa de trabajar, aproximadamente a las 15 hs., se acostó a dormir la siesta y aproximadamente a las 4.30 hs. Magdalena le dijo que iba a ir a buscar a Lucio al jardín, ella siguió durmiendo. “Cuando volvieron ellos del jardín, abrió los ojos y lo tenía a Lucio entrando a la pieza porque el comedor daba a la pieza y la pieza de ellas a la de Lucio, era chiquita la casa. Él se acercó, la saludo, le chocó los cinco, el puño, siempre se saludaban así, en eso se despierta porque escuchó que Magdalena salió, se acercó al portón a preguntarle si iba y volvía porque tenía cosas que hacer y estaba dejando a Lucio, le dijo si ahí vengo, supone que ese fue el momento que fue a la modista. Cuando volvió a los 10 o 15 minutos, le preguntó si la podía llevar hasta el anfiteatro con Lucio en la moto porque tenían la bici pinchada y quería ir a despedir a una amiga que cree que estaba acá y se iba para Pico, le dijo que no porque tenía cosas que hacer, ir a comprar las entradas que se había comprometido, entonces se entró a bañar, después tomaron unos mates, se hizo la hora para que ella se tenga que ir a trabajar, salían 15 o 20 minutos antes para que ella llegue tempano. Se puso el casco, sacó la moto y Magdalena fue a avisarle a Lucio que ella se iba y volvía, la llevó al trabajo y por eso también lo relato tan normal, hasta ese momento todo era normal. La llevó hasta el trabajo, la dejó y en ese momento en un semáforo frenó para volver a su casa, miró la hora y se le estaba haciendo tarde, se había mandado mensajes con la chica de las entradas, decidió ir a buscar las entradas y no volver a la casa todavía, la chica vivía entre Brasil y Autonomista, una calle antes de Brasil, yendo para circunvalación, su mamá vive a tres cuadras en el barrio Butaló. Fue a su casa, no estaba, le mando un mensaje, le dijo que estaba llegando la chica, entonces le avisó que iba a ir al cajero a buscar plata, se acercó a Autonomista para ir al cajero que está en Trenel y Ferrando, cuando paró en el semáforo de Autonomista y Circunvalación, se la cruzó a su mamá, ella también andaba en moto, le tocó bocina, le preguntó si iba para su casa, le dijo que no, le explicó, le dijo pasa por casa cuando termines que esta la abuela y te quiere ver y saludar. Entonces le dijo que sí, fue, sacó dinero, compró las entradas, dos, fue a la casa de su mamá, estaba su abuela materna y su hermana más chica, su mamá, tomaron unos mates, debe haber estado 20 o 30 minutos como mucho y le mandó un mensaje a Macarena, su amiga, con la foto de las entradas. Su mamá le preguntó dónde estaban Lucio y Maga porque siempre andaba con ellos, le dijo que Maga la había dejado en el trabajo y que Lucio estaba con una amiga, mintió porque estaba solo en la casa, pero por el hecho de que su mamá la iba a mandar a su casa. Llego su hermana, le preguntó si la podía llevar al trabajo porque se le estaba haciendo tarde, todo fue surgiendo así, la llevo a su hermana hasta el trabajo en 710, San Martin y Gil, de ahí se fue para su casa. Cuando llegó, lo vio a Lucio que se estaba mandando un moco, entonces lo tomo del brazo y le pego una patada en la cola, varias, fue todo muy rápido, no sabe, le pego y no midió donde, ni sabe porque tampoco, no le encuentra explicación todavía. Y sabe que lo lastimó, se dio cuenta en el momento, intento remediarlo, lo alzó y lo llevó a la ducha porque pensó que iba a reaccionar, intentaba hablar, estaba consiente todavía, se bañó parado, le intentaba hablar pero no le salían las palabras, como vio que se estaba debilitando o desvaneciendo, lo sacó de la ducha, lo tapó con un tallón y lo llevó a su pieza, lo sentó en la cama y le fue a buscar ropa para cambiarlo lo más rápido que podía, porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar y qué hacer para que él se recomponga. Cuando fue a buscar ropa para cambiarlo escuchó un golpe, y se dio vuelta, lo vio tirado en el piso sin reacción, de cara al piso, ni siquiera había apoyado las manos nada, estaba como desmayado, entonces del mismo temor o misma situación lo tocó con el pie para ver si reaccionaba, vio que no tenía respuesta de él, se acercó y lo dio vuelta, lo puso boca arriba, intento hacerle RCP, no sabe si lo hizo bien o no, si pudo lastimarlo más o no porque no sabía hacer las maniobras. Lo alzó upa y trató de ponerlo en su hombro para que este bien acomodado y no se cayera, en ese momento él vomitó cuando estaban por salir de la casa, como una bilis, como un vomito trasparente, y lo llevó a la salita y después se cruzaron al chico que les dio una mano, ahí ya estaba despidiendo, defecado y orinado, antes de que llegue a la salita, el chico lo recostó en el piso, le hizo RCP, un poco mejor supone, la mando a ella a la salita y como no había guardia ni nada su mamá se ofreció a llevarlos con el auto, y ahí ya llegaron al hospital y le dijeron que había fallecido, que no tenía vida. La verdad que nunca en su vida vivió una situación así, ni hubiera querido matarlo, ni lastimarlo, simplemente no sabe qué le paso, se enojó porque él estaba haciendo cagadas, vivía haciendo cagadas como cualquier nene, pero eso no quería decir que fuera un nene malo o que se lo viviera cagando a palo como se dice, no eran así las cosas, él tenía una vida normal, feliz. La fue a buscar a Magdalena, lo único que pensó fue eso, lo tomó de los pies cuando el médico le dijo que había fallecido y le dijo que no lo podía tocar, no pudo reaccionar, tres o cuatro días después lloro porque no reaccionaba, estaba traumada con su imagen en su brazo, estaba muerto, ella lo estaba criando, lo conoce desde que es un bebé, desde que tiene dos años, lo extraña mucho y nunca, nunca se le hubiera cruzado de que se muriera, o abusarlo como dijeron, jamás, nunca tuvo una denuncia, un ingreso a la comisaria, ningún antecedente de nada porque nunca lastimó a nadie. La fue a buscar a Magdalena y no le dijo que estaba muerto su hijo, le dijo que estaba mal, internado, que tenían que ir al hospital. Ahí la detuvieron así que no sabe qué pasó con ella. Solamente quiere dejar en claro que realmente no se imaginó que esto podía pasar ni era su intención tampoco, sabe qué hace mal las cosas, y que no se justifica una violencia para nada de ningún tipo, porque ha sufrido todo tipo de violencia, respecto a discriminación o agresiones verbales y no es para nada lindo, y si reconoce que se le daba un correctivo cuando él hacia cagadas como cualquier nene, pero no era una cosa como la están contextualizando o queriendo haciendo ver, que lo “recagaban” a palo todos los días, que se lo violaba, no es así, lo amaba y lo extraña mucho y piensa mucho en él y habla mucho con él, no es para victimizarse, es difícil estar sentada en esa silla, todo el mundo la señala por algo que contextualizaron de alguna manera horrorosa, como si fueran monstruos, lo estaban criando y lucharon para que fuera a vivir con ellas, nunca fue una cuestión por plata ni por ningún tipo de beneficio, lo querían de vuelta porque Magdalena era su mamá, y lo extrañaba, y la iba a apoyar como su pareja, no había interés, con el papá de Lucio no tiene rencor, ni lo odia ni nada, ni a sus abuelos, ella le mandaba fotos a su papá para que lo viera porque no se preocupaba, Lucio pedía llorando que los abuelos vengan a verlo, y ellos no querían, ahora lo puede decir, son cosas que no son verdad, que muestren los mensajes y la cuenta donde supuestamente mandaban plata por el nene. No odia el género ni nada de eso que se dice, pretende pertenecer a un género masculino, se quiso hormonizar, sigue preguntando en el SPF para hacerlo, cómo va a odiar al género al que pretende pertenecer?, es una pavada. Sabe que hizo las cosas mal, que no debió reaccionar así, pero no fue su intención jamás lastimarlo mucho menos matarlo, ni siquiera lo puede decir porque le duele en el alma, lo extraña mucho, de hecho cree que Silvina tiene videos y audios respecto a eso, vivían bien, él tenía una vida social súper activa, iba a la escuela, al jardín, tenía amigos por todos lados, era normal su vida”.

