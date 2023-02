Messi no descarta jugar el Mundial 2026: “Mientras esté bien y me sienta en condiciones, lo voy a hacer”

Compartir esta noticia:











El capitán de la Selección argentina revivió la consagración en Qatar. «Estaba escrito, era el final de una película con final feliz. Estaba seguro que Dios me iba a regalar un Mundial», confesó.

habló nuevamente y contó detalles de la consagración de la Selección Argentina como campeón del Mundo, además aseguró que le gustaría están el próximo Mundial 2026: «Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene…».

El capitán de la Albiceleste contó cuáles fueron las emociones que vivió al momento donde levantaba la Copa y le brindaba un título más a la Argentina: «Hasta el día de hoy, es un momento muy emocionante. Incluso, cuando lo veo, más que ese momento… Capaz por vivirlo más tranquilo, ya habiendo pasado un tiempo, verlo me emociona aún más. Veo muchos vídeos hasta el día de hoy», dijo en declaraciones a Olé.

Además, habló sobre vídeo viral donde se lo puede ver hablando al cielo en la tanda de penales ante Francia, pero era un pedido para Gonzalo Montiel: «Vi que se dijo que estaba hablando al Diego o a mi abuela… La verdad le pedí a Dios, como le pedí siempre. Le hablaba a Cachete, que lo meta, que defina ya, que no lo estire más… Decía ‘por favor, Cachete, mételo, que termine acá’. Estaba rezando, como en alguna otra tanda».

"Por edad me parece difícil que llegue a 2026, pero depende cómo vaya mi carrera". Lionel Messi

Por otro lado, se refirió a su fiel creencia para obtener el título: «Estaba escrito, era el final de una película con final feliz. Estaba seguro que Dios me iba a regalar un Mundial. No sé por qué, pero lo sentía muy fuerte. El momento que eligió fue el mejor. Si tuviese que elegir el momento, no hubiese elegido otro. Que llegue casi al final es una locura. Si hubiese pasado antes, hubiese estado buenísimo también, obviamente… Pero termino mi carrera con eso», manifestó el jugador del PSG.

Y agregó: «Si bien nosotros estábamos confiados, en lo que éramos y podíamos hacer – incluso después de la derrota con Arabia -,el cagazo de que no salga el partido como esperábamos, estaba. Si no ganabas, empezabas a depender de otro. Y si perdías, sin chances. Ahí se demostró la fortaleza del grupo. Fue una prueba única…»

Por último, Messi describió como fue ese mes del Mundial y como se reflejó en el pueblo argentino: «Para cualquier jugador lo máximo es ganar un Mundial, es como cerrar todo, terminar con un Mundial y decir que gané todo en mi carrera. Es algo único, cerrarlo de esta manera y ver la alegría que le dimos a la gente. Fue un mes que el argentino disfrutó muchísimo y lo pudimos sacar un poquito de esa angustia que vive», cerró.

