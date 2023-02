Silvana Cappello, el apoyo a Lucio y la marcha a la que fue con Agustina

Compartir esta noticia:











La mamá de Agustina recordó que marchó con su hija luego de la muerte de Lucio. Su presencia en la Ciudad Judicial y el recuerdo este domingo a siete meses de la donación de órganos.

Silvana Cappello, mamá de Agustina Fernández, asesinada en Cipolletti y por el que está detenido Pablo Parra, fue una de las tantas personas que se acercó el jueves pasado, cuando la justicia dio por probada la responsabilidad penal de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Paéz, por el crimen de Lucio Dupuy.

Silvana recordó que marchó junto a Agustina cuando se conoció la muerte de Lucio. “Vinimos a la primera marcha de la mano, el día que sucedió todo en la Comisaría del Butaló y nos sentíamos exentas de la violencia y la crueldad, no lo podíamos creer. Ella (por Agustina) me acompañó y hoy me toca a mí estar en este pedido de justicia”, dijo.

“Creo que hay mucha gente que no le va a permitir a la justicia cualquier cosa, ni privilegio para las asesinas. Somos nosotros los que tenemos que seguir haciendo hicnapié y por eso me retiré del trabajo un ratito, para venir a pedir por Lucio. No es por Lucio, es por una comunidad de chicos, de la infancia. Y siempre con mi hija adentro”, sostuvo al Canal Somos La Pampa.

“Siento que ella estuvo conmigo en esa marcha y hoy la siento y estoy muy emocionada. Creo que va a ser perpetua (para Magadalena Espósito y Abigail Páez), la sociedad se cansó”, agregó.

Consultada sobre el apoyo de diferentes organizaciones y fundaciones, presentes el jueves pasado en la Ciudad Judicial, Silvana Cappello dijo que “se comunicaron conmigo las Madres del Dolor, la provincia de La Pampa, el gobierno, fue el primero en comunicarse cuando estábamos allá (en Cipolletti), a la deriva. El acompañamiento es mucho, también de la ciudad de Cipolletti y Río Negro. Si bien en un primer momento, yo hablé mal de la ciudad, porque estaba muy enojada, nunca me reprocharon nada”.

“Y gracias a eso, hoy tenemos al principal sospechoso en prisión preventiva. Fue una lucha interminable. Confío que habrá justicia para Agustina, lo vamos a lograr. Él (por Parra), es el culpable”, cerró.

El recuerdo de Agustina

Por otra parte, este domingo, Silvana recordó que se cumplen siete meses de la donación de órganos, luego del asesinato de Agustina. “HOY se cumplen 7 meses que donaste tus órganos, más de 5 familias volvieron a tener una mejor calidad de vida, Señor Juez con mi mayor de los respetos cuánto vale la vida de un hijo? Cuánto? Joven y estudiante de medicina”, se preguntó Silvana.

“Cuánto? PERPETUA? Pena de muerte? Cuánto? Cómo se sigue? Nada, nada alivia el dolor de que te hayan abierto el corazón y uno tenga que seguir con su vida, NADA”.

