Tensión y disparos en pleno centro en pubs de General Acha

Un hombre, conocido por protagonizar anteriores episodios violentos, fue detenido por la policía cuando portaba un cuchillo. Todo sucedió en presencia de cientos de personas, en las inmediaciones de los principales pubs este sábado por la noche.

De acuerdo a información recabada por Telega, con aportes de datos policiales, una importante trifulca se produjo este sábado por la noche en las inmediaciones de los principales pubs del centro de General Acha, los cuales se encontraban con una importante cantidad de público, que terminó siendo testigo ocasional de la escena.

Todo se habría iniciado entre dos personas jóvenes, quienes iniciaron una pelea en la vereda de un kiosco ubicado sobre la calle Campos, entre Avellaneda y Garibaldi.»Aparentemente tendrían problemas de vieja data entre los involucrados. Se dice que participaron de riñas seguida de detenciones el año nuevo pasado», señalaron desde fuentes confiables.

Supuestamente, y siempre desde información recabada por Telega, en ese lugar se habrían producido dos detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, ambos salieron corriendo hasta un pub ubicado en Martínez de Hoz, entre Campos y Victoriano Rodríguez.

Uno de ellos, huyendo de su perseguidor, consigue entrar al lugar. Ahí es donde los empleados ven como el agresor saca su arma de la cintura y procede a cargarla, hecho que generó la alarma generalizada de los presentes.

A todo esto, el padre del joven que huía, llegó al rescate armado con un cuchillo a otro pub ubicado en la esquina de Martínez de Hoz y Campos.

Ahí se produce el llamado inicial a la comisaría. «Se toma conocimiento cuando avisan de la situación desde Berlín (el resto bar de esa esquina). Ya que andaban peleando con el torso desnudo», se informó desde la dependencia.

El sujeto en cuestión pretendía atacar al del revólver con el arma blanca, y no se entregó fácilmente: «hubo desobediencia y resistencia al arresto» señalaron desde fuentes policiales, luego la batahola que finalizó con su detención.

No obstante, y pese a lo descripto, no hubo una identificación del supuesto portador del arma de fuego mencionada. Al ser consultadas, fuentes policiales no negaron la versión, aunque sostienen que la investigación no arrojó datos firmes sobre la existencia de un episodio de estas características.

Igualmente, se sigue investigando, y se invitó a quienes hayan sido ocasionales testigos de esta inusual situación, a sumar su aporte para avanzar en la causa. En este sentido, se informó que desde la Fiscalía local y la Comisaría Departamental, se sigue investigando el hecho a fin de dar con el restante involucrado. (Fuente: Telega).

