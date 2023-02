Necesita una casa para recuperar a sus hijas

Compartir esta noticia:











Andrea Giménez espera que le toque una vivienda del IPAV para recuperar a las tres hijas que le sacaron cuando fue víctima de violencia de género. Lleva 12 años anotada y avisó: “estoy dispuesta a usurpar”

“En 2012 me anoté con mis tres nenas y un nene, después tuve un problema de violencia de género, me sacan las tres nenas y en 2018 vine al IPAV, donde me pidieron que completara unos papeles”, contó Andrea Giménez al periodista de Radio Kermés, Mauro Monteiro.









“Tuve un desalojo en 2021, les traigo un escrito que me hizo la abogada Ana Carolina Díaz. Me atendió la gerenta y me aseguró que me iba a tocar la casa. Me pidieron unos papeles que me faltaban de un hijo, lo traje y me dijeron que estaba todo bien”, añadió.

“Tiempo después vengo a hablar para ver si me podían dar una casa y ahí me dicen que el papá de mi nene ya tiene una casa a nombre de él y que en 2018 me dieron de baja del listado. Me dijeron que quedaba como madre soltera en el nuevo listado, pero yo no quería eso porque me hacían perder la antigüedad”, relató.

“Ahora estoy viviendo en la casa que era de mi abuela, donde vive mi tío. Tenemos el baño afuera, no tengo lugar para vivir bien, la psicóloga del nene me dice que tiene que dormir solo, pero no hay espacio, no tenemos dos habitaciones”, agregó.

“Estoy esperando hace 11 años mi casa, quiero una vivienda para recuperar a mis hijas. Eso es lo que me exige la justicia, una vivienda digna, y alquilar no puedo. Para el sorteo estoy en el segmento 4, cada vez más abajo, donde hay menos chances. Les pedí que me subieran al 3, al 2, al 1, pero me dijeron que no. Yo me anoté soltera desde el primer día”, indicó.

Por último, advirtió: “yo ya les avisé que, si no tengo una solución, voy a usurpar una casa. Ya le avisé al IPAV. No pido una casa nueva, quiero una casa con un baño bien, con habitaciones. Yo estoy dispuesta a pagar la cuota de la casa”, finalizó.

