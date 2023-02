Piden por los detenidos pampeanos en San Luis: “están incomunicados, no sabemos nada de ellos”.

Compartir esta noticia:











Una mujer se comunicó con Plan B Noticias para contar que los 40 detenidos pampeanos en San Luis están incomunicados desde hace unos días.

“Mi nombre es María Lipez, soy mama de uno de los chicos que fueron trasladados al penal de San Luis mediante un convenio que hizo el gobierno en el mes de noviembre de 2022. Ellos fueron trasladados sin ser consultados, sin avisar a ningún familiar, se los llevaron a un salitral en medio de la nada, están viviendo en pésimas condiciones, consumen agua salada, lo fundamental para el ser humano”, señaló en un mensaje a esta redacción.









“Las personas de derechos humanos del Gobierno nos mintieron desde el primer día porque nos dijeron que estaba todo en condiciones. Cuando viajamos a la visita corroboramos lo mal que la están pasando, no solo en lo habitacional sino en el trato que reciben”, añadió.

“Pero lo más importante y lo que hoy me lleva hacer esta denuncia pública, es que no solo mi hijo sino todos los pampeanos (los 40) están incomunicados”, afirmó.

“Desde el 31 de enero a las 10 de la mañana que no sabemos nada de ellos, estamos todas las familias angustiadas preocupadas, están a cientos de kilómetros y nadie nos da una explicación de por qué no se comunican o no pueden recibir nuestras llamadas. La situación para nosotros es realmente desesperante”, indicó.

“Le pedimos al juez Martín Saravia que nos explique por qué se toman esas decisiones. Tememos por lo que les pase a nuestros familiares”, finalizó.

