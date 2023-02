Una multitud asistió al cierre de Pro Vida Verano con “Canticuenticos”

Compartir esta noticia:











Unas 6 mil personas asistieron al cierre en General Pico, donde se presentó el popular grupo musical infantil

En el marco del cierre del Plan PRO VIDA, la Municipalidad de General Pico presentó este domingo en El Parador a la popular banda de música infantil con el objetivo de continuar ofreciendo a la ciudadanía propuestas artísticas gratuitas y de calidad.









Asimismo, y con el fin de garantizar el acceso de todas las familias piquenses, el municipio, a través de la Dirección de Deportes, ofreció un servicio de transporte urbano de pasajeros sin cargo. De esta manera, todas las familias pudieron ser parte de un espectáculo único, repleto de canciones originales ligadas al folklore argentino y latinoamericano. Además, las y los más chiquitos se divirtieron con La Risotada, se presentó Atípica Pampa y en el predio estuvieron presentes Zircaos, Les Cachivaches y Daiana Darricau.

En relación con el gran show que contó con la presencia de miles de niñas y niños, la intendenta municipal, Fernanda Alonso comentó: “Estoy muy contenta porque es un PRO VIDA que vino a convocar a más de 1.500 chicas y chicos de todas las edades en las distintas propuestas que les fuimos ofreciendo. Las familias confiaron nuevamente en esta posibilidad de que el Estado ofrezca una política pública sostenida en el tiempo, cumpliendo 30 años de su ejecución, y hoy damos un cierre, un regalo, poniéndole el moño para que las y los chicos puedan conocer personalmente a Canticuénticos que es un espectáculo digno de ver, con una música que es muy pegadiza, donde todo tiene un mensaje específico, no sólo para los chicos, sino para la familia. Es más que válido que los conozcamos de primera mano, sumado a todos los espectáculos locales que hicieron el soporte para la llegada del espectáculo central. Así que más que feliz de ver esa felicidad en la cara de las y los nenes”.

En cuanto al impacto de la propuesta que se enmarca en el ciclo de verano Disfrutá Pico, la jefa comunal detalló: “Realmente vemos del lado de los espectadores una respuesta constante y sostenida en el tiempo a un Parador que vino para quedarse, para ser una alternativa de verano, para que las y los emprendedores, artesanos y artesanas puedan tener un lugar de exposición y venta, para que los foodtrucks sean una opción gastronómica, porque esto repercute en la economía del centro en lo gastronómico y también en lo hotelero porque estamos recibiendo gente de otros lugares y lo tenemos registrado por parte del personal de Turismo. También ofrecemos otro paquete de cosas que hacen a la particularidad de nuestra ciudad como es el avistaje de aves o los recorridos por los Museos, alternativas que se pueden hacer solo en vacaciones”.

A modo de cierre, la intendenta realizó una mención sobre el esperado Festival Pico Cumple que se realizará próximamente: “El jueves 16 vamos a tener la visita esperada de Juan Fuentes, An Fontana y de Abel Pintos cerrando un espectáculo internacional que quedó pendiente de aquella noche que no vamos a olvidar y que nos obligó a reprogramar la fecha con este excelente profesional y artista que no dudó en hacer de nuevo la posibilidad de que el sueño de Pico sea realidad. Para todos y todas, para que gratuitamente disfruten de un espectáculo de éstas características que si no tenés posibilidades económicas importantes, no podés acceder” finalizó.

