Colocan el primer “bono de género” de la historia en la Bolsa de Valores

Compartir esta noticia:











Los fondos serán destinados a créditos para mujeres de 18 a 75 años de edad.

La Comisión Nacional de Valores dio a conocer los detalles de la colocación de la Obligación Negociable (ON) de Pro Mujer, la primera con etiqueta de género en la historia del mercado de capitales, dentro del nuevo régimen simplificado y garantizado de emisiones con impacto social.









En un evento realizado en la Comisión Nacional de Valores (CNV), que fue transmitido también por YouTube, el presidente y la directora de la CNV, Sebastián Negri y Mónica Erpen, respectivamente, se refirieron a este logro inédito, y junto a los actores relevantes del sector privado (bancos, estudios jurídicos y calificadora) expusieron los detalles de cómo, a lo largo de dos años de trabajo compartido, se superaron las trabas normativas y de mercado.

Tras recordar la aprobación de la normativa (RG 940) que enmarca este tipo de colocación, Negri expresó “la alegría de la CNV de este momento esperado y muy auspicioso”.

Lo destacable de este caso radica en que la totalidad de los fondos recaudados serán destinados a otorgar créditos a 1.700 mujeres de bajos recursos, de entre 18 y 75 años, propietarias de micro y pequeñas empresas. “Esto es lo que hay que tener en cuenta al medir el éxito de este mercado de bonos sociales que estamos consolidando entre todos, porque no es tan relevante el monto emitido sino la cantidad de beneficiarias al que van dirigidos esos 200 millones de pesos”, remarcó Erpen.

“Esto es lo que empiezan a poner en valor los inversores que han estado dispuesto a invertir su dinero a una tasa igual a la de un plazo fijo. Y quienes ayudaron a Pro Mujer a conseguirlo y que están aquí compartiendo el panel”, añadió.

También estuvieron presentes Carmen Correa y María Laura Tinelli de Pro Mujer, Ana Corbi por el PNUD y Nora Ramos por la Calificadora de la Universidad Tres de Febrero, entre otros asistentes.

La colocación fue por 200 millones de pesos, a una tasa Badlar +0% y un plazo de 12 meses. La sobreoferta fue por 213 millones de pesos.

Erpen señaló que, al no estar presente la demanda de los Fondos Comunes de Inversión Pymes (la empresa social no reviste esa categoría), no se pudo repetir el nivel de sobredemanda que mostró la última emisión de Sumatoria cuando los inversores ofrecieron 11 veces el monto ofertado. “Eso es algo que tenemos que trabajar. Porque si bien Pro Mujer no es una empresa Pyme, las beneficiarias de la emisión claramente lo son. Y es una pérdida muy importante que los FCI Pyme no puedan participar”, afirmó la directora.

Por su parte, Tinelli sostuvo que se trata de un “hito para América Latina y la labor de la CNV de adaptar mecanismos para actores no convencionales del mercado de capitales es estudiado en la región”.

Las entidades que garantizan la emisión son los bancos Galicia, Hipotecario, Comafi y Supervielle, y como colocador participa Allaria Ledesma & Cia. El estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno brindó la asesoría legal para la estructuración de la ON bajo el nuevo régimen, y el estudio Beccar Varela asesoró a las entidades de garantía.

La evaluación de impacto fue realizada por la calificadora de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que le concedió a Pro Mujer el Etiquetado Sostenible con la calificación BS2-BUENOS.

Pro Mujer, de larga trayectoria en brindar servicios financieros, de salud y capacitación a mujeres de América Latina, brinda respaldo a mujeres que necesitan financiar sus microemprendimientos y no lo consiguen a través de la banca convencional.

En esta ocasión el financiamiento llegará a gestoras de actividades productivas, de servicios, de comercio, textiles o agropecuarias, en el ámbito de la economía semi formal residen en el barrio de Liniers (Capital Federal), Lomas de Zamora (Buenos Aires) y en las ciudades de Salta, Tucumán y Jujuy.

Este logro es el resultado de la articulación entre los sectores público y privado, luego de la aprobación en enero pasado por parte de este organismo, y en el marco de la agenda de trabajo del Laboratorio CNV-PNUD para promover la inclusión de actores no convencionales en el mercado de capitales.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios