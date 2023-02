Advierten que las elecciones del domingo no generan multa para el que no vota

Compartir esta noticia:











La aclaración la hizo el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Resaltaron que las elecciones no son obligatorias y recordaron que tienen lista única y participarán el próximo 14 de mayod e las elecciones generales.

“Desde el Frente de Izquierda Unidad vamos en una lista unitaria, con todos los partidos que integramos el frente en La Pampa (PTS-PO-MST), para las elecciones generales del 14 de mayo, ya que no tenemos interna a disputar, este próximo domingo 12”, aclararon.









“La realidad es que las elecciones del 12 de febrero no son ni abiertas ni obligatorias, aunque en la página oficial del Tribunal Electoral tenga esa denominación, algo que es bastante engañoso para quienes tienen miedo de tener que pagar una multa, y piensan que deben ir, obligatoriamente, a votar este domingo”, recordaron.

“Son obligatorias, pero no para todos, sino para los partidos que tienen más de un candidato. Son abiertas, para lo que no están afiliados, pero para los que están afiliados solamente pueden votar en su partido. Los/as ciudadanos/as que estén afiliados a un partido político sólo podrán votar en la interna en la que esté su partido, pero no en la de otro. De esta forma, habrá mesas separadas para votantes afiliados y para los independientes”, explicaron.

“Alertamos de esta situación para que, quienes nos han venido votando en las elecciones y apoyan nuestras ideas, no caigan en estas maniobras engañosas. Desde el Frente de Izquierda Unidad luchamos por una alternativa de independencia política de las y los trabajadores”, finaliza el comunicado que lleva la firma de Claudia Lupardo, candidata a intendenta de Santa Rosa.

El domingo hay internas en Juntos por el Cambio por la Gobernación entre las listas que encabezan el diputado nacional radical, Martín Berhongaray y la exdiputada provincial, Patricia Testa, frente a la lista del PRO que postula al también diputado nacional, Martín Maquieyra, junto a la exlegisladora provincial, Josefina Díaz.

La alianza opositora entre la UCR y el PRO, también tiene interna por la intendencia de Santa Rosa, donde se presentaron tres listas: dos radicales, la del exintendente Francisco Torroba con Romina Gisela Paci (Cambiemos Santa Rosa); el exdirector de Turismo, Federico Roitman con María Alejandra Pino (Podemos +); y Martín Ardohain con María Fernanda Oddi (Juntos por Santa Rosa), encabezan la del PRO en la capital pampeana.

En General Pico, JxC, tiene cuatro listas para la Municipalidad: Juan Pablo Vieta – Cintia Belén Gette (UCR) encabeza Juntos Por Pico; Juan Carlos Passo – Alicia Lis Campo, “El Cambio en la Ciudad” (UCR); Eduardo Amato – María Eugenia Fuerte (UCR) “Integración Piquense” y Adriana Vanesa García – Luis Roberto Arias “Cambia Pico (PRO).

Juntos por el Cambio tiene interna en 25 de Mayo, donde se presentan Oscar Alberto Vilches (Lista Q Unidos por el Futuro) y Leonel Emanuel Monsalve Herrera (Lista R Juntos por 25 de Mayo); Ingeniero Luiggi: Gustavo Fabián Salvadori (Lista G Unidos por Luiggi) y Néstor Daniel Gil (Lista H Juntos por Luiggi); y Miguel Cané: Luciana Victoria Capo Martínez (Lista I Juntos por Cané) y Silvia Mónica Peppino (Lista J Unidos por Miguel Cané).

El Frente Justicialista Pampeano tendrá internas en seis localidades, cinco municipios y una comisión de fomento. Los candidatos/as a intendente/a y los nombres de las listas son los siguientes: Arata: Gerardo Daniel Arnaudo (Lista A Peronistas de La Pampa) y Henso Jorge Sosa (Lista B Peronismo Aratense); Rancul: Horacio Eduardo Castro (Lista A Peronistas de La Pampa) y Miguel Fernando Aciar (Lista K Renovación Justicialista de Rancul); Doblas: Anelisa Carolina Verónica Gómez (Lista E Justicialistas Doblas) y Gustavo Manuel Lanza (Lista F Unión por Doblas); Caleufú: Oscar Alejandro Baras (Lista C Todos por Caleufú) y Gerardo Oscar Martínez (Lista D Renovación Caleufú): y Quehué: Marcos Samuel Fernández (Lista I Renovación Quehué) y Fabricio Luciano Beloqui (Lista J Peronismo Pampeano).

A su vez, en el frente que encabeza el peronismo, hará interna en la comisión de fomento de Maisonnave, donde irán como candidatos a presidente/a Esteban Maiorana (Lista G Unidos por Maisonnave) y Rodecia Maribel Bernelli (Lista H Transparencia, Compromiso y Lealtad por Maisonnave).

Además habrá internas para la comisión de fomento de Maisonnave, con las postulaciones de Soraya Isabel Pérez (Lista N Juntos por Sarah) y César Ramón Suárez (Lista Ñ Cambia Sarah); y para la lista de concejales/as de Toay, con Lilia Mónica Azcárate (Lista O Juntos por Toay) y Daniel Hugo Bazán (Lista P Toay Cambia) encabezando ambas nóminas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios