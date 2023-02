El MoFePa pide cambios en las internas abiertas pampeanas

Compartir esta noticia:











Desde el MoFePa criticaron la falta de obligatoriedad para votar en las internas. “Favorece al partido que tiene varios miles de afiliados”, cuestionaron.

El Movimiento Federalista Pampeano planteó la necesidad de que haya cambios para las elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas, que se realizarán el 12 de febrero.

Mediante un comunicado, señalaron que “estas PASO no son iguales a las nacionales donde el ciudadano tiene la obligación de votar, sea afiliado o no algún partido político. El sistema electoral provincial es malo y tendencioso, no es participativo y favorece al partido que tienen varios miles de afiliados (que casualmente es el partido oficialista)”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“No deja que sus afiliados puedan votar otras opciones, coartando el derecho de elegir”, agregaron.

“Por otro lado tampoco lo es para los partidos minoritarios, atento que solamente pueden votar los afiliados al partido y los independientes que no tienen la obligación de concurrir a la elección, no existiendo un caudal importante de votos”, cuestionaron.

“El Justicialismo posee 50.000 afiliados, la UCR posee unos 8000, el resto de los partidos mantienen un número afiliado muy cercano al mínimo exigido por la ley que es aproximadamente 1200 afiliados. Esto hace que los otros partidos no participen en internas por el bajo número de posibles votantes, obligándolos prácticamente a presentar listas únicas, para no mostrar un caudal irreal de votos 60 días antes de las elecciones generales”, señalaron.

“La otra opción es participar en alianzas para sortear estos y otros artilugios electorales, aunque otros son los inconvenientes, como pérdida de identidad partidaria, puesta de pisos electorales elevados para evitar minorías”.

“Desde el Movimiento Federalista Pampeano proponemos modificar el sistema electoral por uno más participativo y justo, de reglas claras. Este sistema no lo es, los gastos que ocasiona al estado no se condice con la participación del electorado que no superará en mucho el 10% del padrones electoral”, criticaron.

“Los sistemas electorales son fundamentales, es el puntapié inicial de la democracia y las leyes deben estar al servicio de esta y no a los intereses de los partidos mayoritarios”, cierra el comunicado, firmado por los candidatos del MoFePa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios