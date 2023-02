Filtran los sueldos del plantel de Manchester City

Compartir esta noticia:











La Premier League acusó al Manchester City de no respetar el fairplay financiero, luego que se filtrara la nómina de salarios de sus jugadores.

Julián Álvarez fue una de las figuras más importantes de la Selección Argentina en lo que fue la consagración del Mundial de Qatar 2022. El ex River había llegado al club dirigido por Pep Guardiola al mismo tiempo que Erling Haaland, el otro delantero del City. Sin embargo, y a pesar del cartel mundialista que lleva el argentino, la diferencia en sus salario es tremenda.









Es que Julián Álvarez cobra, según se supo en estas filtraciones, 3.125.668 de dólares por año, mientras que su compañero de ataque Erling Haaland gana 23.442.510 de dólares, es decir 20 millones de dólares más. Quien más cobra, sin embargo, es el belga Kevin De Bruyne que gana por año la suma de 25.005.344 de dólares.

El resto: Jack Grealish (US$ 18.754.008), John Stones (US$ 15.628.340), Phil Foden (US$ 14.065.506), Rodri (US$ 13.752.939), Manuel Akanji (US$ 11.252.404), Ruben Dias (US$ 10.835.648), Kalvin Phillips (US$ 9.377.000), Bernardo Silva (US$ 9.377.000), Ilkay Gündogan (US$ 8.751.870), Riyad Mahrez (US$ 7.501.603), Aymeric Laporte (US$ 7.501.603), Kyle Walker (US$ 6.876.469), Nathan Aké (US$ 5.770.464), Ederson (US$ 4.063.368) y Stefan Ortega (US$ 3.438.234). Es decir que Julián es el que menos cobra del grupo más destacado del City.

