Casos de abuso y maltrato infantil: “la justicia toma decisiones que las entienden ellos, nada más”

La docente e integrante de la red Infancia Robada, Mónica Vidart, se refirió a los casos de Luan Toro y afirmó que “la justicia no está preparada para el trabajo con niños y niñas”.

Frente a los casos de abuso sexual y maltrato infantil, desde la ONG Infancias Robadas reclamaron un trabajo en red y que se ponga en primer plano el derecho de los niños, niñas y adolescentes.









“La justicia no está preparada para el trabajo con los niños y la niñas, tienen una formación más bien patriarcal, donde el niño está mirado como un menor, cómo que se le garantizan algunos derechos, pero en el accionar diario, las decisiones que toman, las entienden ellos nada más”, señaló Vidart.

“Las justifican con la no revictimización, la revinculación, pero no explican sus decisiones. Ahí es donde uno no puede comprender esas decisiones. La legislación nacional y la internacional, lo primero que dicen es que al niño hay que resguardarlo, y no parece que fueran las decisiones en ese sentido”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Por los casos de Luan Toro, me contacta la red de infancias robadas, y comenzamos a trabajar en conjunto. Parte de mi interés por las infancias tiene que ver con mis 30 años de docencia”, explicó.

“Creo que la parte de capacitación y acompañamiento a docentes, está, nosotros sabemos lo que hay que hacer cuando aparecen posibles casos de abuso sexual. Pero, la percepción que tenemos es que los demás estamentos del estado, que se tienen que hacer cargo, cuando pasa algo como esto, no recibimos respuesta”, dijo sobre las denuncias en Luan Toro.

“Primero, que la gente de niñez, de violencia, el defensor, no se acercan a las instituciones educativas. Ellos se manejan con las divisiones de niñez y adolescencia de los distintos municipios. Esto yo lo conversé con uno de los jueces de Victorica. Somos quienes hacemos las primeras actas, presentamos las denuncias, y después nos queda la sensación de que todo queda en la nada. No hay comunicación ni trabajo en red”, lamentó.

