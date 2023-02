Acto por la memoria de Andrea López: “la deuda no está saldada porque el cuerpo no apareció”

Compartir esta noticia:











Este viernes 10 de febrero se cumplieron 19 años del femicidio y desaparición de la joven pampeana que se convirtió en un caso emblema de la lucha de organizaciones de mujeres que reclaman la persecución del delito de trata de personas con fines sexuales.









En el Espacio Verde del Plan 5.000, donde hay un mural suyo, organizaciones feministas y activistas realizaron un acto para recordar a Andrea López.

Este viernes 10 de febrero se cumplieron 19 años del femicidio y desaparición, y la convocatoria se realizó bajo la consigna «Sostener la memoria es un acto de rebeldía».

La jornada fue organizada por la colectiva feminista abolicionistas Todas Somos Andrea. Estuvieron presentes integrantes de la organización Mujeres por la Solidaridad. En el lugar también estuvo la viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto.

Mary Zerbino, referente de la colectiva Todas Somos Andrea, volvió a cuestionar la falta de políticas públicas a 19 años de uno de los casos emblema de la lucha de las organizaciones de mujeres contra el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. «Una vez más renovamos el reclamo y la memoria porque nos hemos propuestos no permitir que Andrea sea olvidada», manifestó.

La dirigente feminista reclamó que «la deuda no está saldada porque el cuerpo de Andrea no apareció». Y agregó que «también buscamos visibilizar lo que sucede en nuestra sociedad con el sistema prostibulario, un sistema opresor, patriarcal, capitalista, que está legitimado política y socialmente, y del que muchas compañeras están cooptadas».

«Lo de Andrea marcó un paradigma y nos interpeló como sociedad, pero a 19 años vemos con mucha preocupación porque no hay políticas públicas, no se aborda la problemática, y nuestra preocupación viene porque cada vez hay más adolescentes cooptadas por el sistema», advirtió.

Como cada año, el Gobierno reforzó el monto de la recompensa a 1,5 millones para quien aporte datos sobre Andrea López. Al respecto, Zerbino planteó que «no ha habido ninguna respuestas, si a esta altura seguimos esperando que alguien de datos fidedignos sobre el paradero del cuerpo de Andrea solamente aumentando la recompensa, no está dando resultado».

«El asesino, proxeneta y fiolo Víctor Purreta está cumpliendo una condena, en breve estará libre porque la ley le va a conceder las salidas transitorias, sin embargo Andrea jamás volverá, su madre no volverá a abrazarla, su hijo creció sin una madre. ¿Cómo es posible que en 19 años la justicia no haya logrado que hizo con el cuerpo?. También creo que hay gente de su entorno que sabe que hizo con el cuerpo. Ojalá que no y que se pueda recuperar para sanar las heridas», expresó.

