Guzmán cruzó a JxC: “quieren dar lecciones sobre deuda como si no hubiesen existido sus cuatro años”

El ex ministro de Economía Martín Guzmán calificó de «irresponsable, falto de fundamentos y plagado de omisiones vergonzosas» al comunicado de Juntos por el Cambio en el que se refiere a la situación de la deuda pública en pesos del actual gobierno como «una bomba de tiempo» a punto de explotar «en contra del pueblo argentino».

«El comunicado muestra un modo de hacer política que explica por qué nos cuesta tanto ser un país más estable. Generar inestabilidad para ganar una elección nos daña como sociedad», apunta Guzmán en su respuesta, que hizo pública a través de su cuenta de Twitter.

Recuerda el ex ministro que «en diciembre de 2019 en Argentina no había crédito en ninguna moneda. Eso fue consecuencia de la política de endeudamiento del gobierno de JxC entre 2015 y 2019, que concluyó con una deuda en dólares insostenible y, en pesos, en default. No debería haber discusión alguna en este punto».

Y miren qué notable el contraste entre cómo actúan hoy y cómo actuó el presidente electo @alferdez en 2019 con el gobierno anterior cuando el país estaba inmerso en una corrida cambiaria, como nos cuenta Emmanuel Álvarez Agis.

https://t.co/xYRKgK4fju — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) February 9, 2023

Agrega que «la titánica reconstrucción del crédito en pesos, en medio de una pandemia, donde el Estado debía cuidar la vida, el trabajo y la producción, permitió que reaparezca algo del financiamiento cuando más se necesitaba. Todos los espacios políticos deberían cuidar el crédito en pesos».

Sostiene luego que «cuando JxC critica el déficit fiscal en la situación de la que venimos, ¿están diciendo que en la pandemia habría que haber gastado menos? ¿En qué? ¿En el ATP y el IFE que evitaron que cierren comercios y fábricas y la gente se quede sin trabajo y sin ingresos?».

«El gobierno de JxC permitió el ingreso libre de capital especulativo que no tenía ningún interés en el desarrollo local. Cuando esos capitales se fueron, nos dejaron con menos reservas, una devaluación, más inflación y sin crédito».

«JxC hoy quiere dar lecciones sobre deuda como si no hubiesen existido sus cuatro años en los que eligió no reestructurar la deuda insostenible en dólares pagándola con un préstamo récord del FMI que hipotecó nuestro futuro y dejó la deuda en pesos en default. Eso era insostenible».

Concluye Guzmán que «tenemos mucha tarea por delante para construir una Argentina estable y con futuro. Para ello, las formas de construir poder y hacer política no deben socavar la confianza, sino generarla. Tergiversar y omitir no puede ser su campaña».

