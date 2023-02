Pide que no le den juicio abreviado a abusador con antecedentes: “si me hubieran escuchado lo de la chica de la Laguna no pasaba”

Compartir esta noticia:











Una mujer que sufrió un intento de abuso y de homicidio en su propia casa junto a su hijo menor, pidió que el violador, hoy detenido con preventiva por otro intento de abuso reciente, no vaya a juicio abreviado ya que se trata de una persona con múltiples antecedentes de violencia y abuso.









El episodio denunciado por la víctima ocurrió en 2017 en Santa Rosa. El abusador B.M.H fue condenado en un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y el imputado. Estaba en libertad y tras una investigación a raíz de la denuncia de otra mujer que sufrió un intento de abuso y robo mientras caminaba por la Laguna Don Tomás, lograron detenerlo nuevamente.

“Si le dan el abreviado y la chica acepta, como me hicieron a mí, va a volver a tener devuelta en la calla y no podemos vivir más así las mujeres”, denunció la mujer en diálogo con Plan B Noticias.

Estaba en libertad, beneficio concedido por la justicia provincial en 2017, previo a la reforma del Código Penal en 2020.

B.M.H fue detenido la semana pasada luego de que una mujer denunciara que sufrió un ataque en la Laguna Don Tomas, mientras caminaba, donde intentó abusar de ella y le robó el celular con un cuchillo. Le dieron 90 días de prisión preventiva mientras se espera el juicio. El jueves cotejaron las muestras de ADN con el Registro de condenados por delitos sexuales y las coincidencias fueron concluyentes.

Ya cuenta con «dos antecedentes de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con robo agravado por el uso de arma”, informó el equipo integrado por los fiscales Marcos Sacco y Verónica Ferrero.

“Si me hubieran escuchado en 2017 esto de la chica de la Laguna no hubiera pasado”, contó la mujer al señalar que fue obligada por la Fiscalía a firmar el procedimiento abreviado con el argumento de que si iba a juicio iba a tener que esperar y el violador quedaba en libertad.

Los antecedentes a los que hicieron referencia desde la Fiscalía fueron descubiertos a raíz de la denuncia que ella realizó en 2017. Según la mujer hace poco volvió a estar en boca de los vecinos por hechos de violencia contra otras mujeres.

“Me dijeron que iba a pagar la condena a seis años y resulta que andaba suelto en Villa Parque. Me lo tenía que cruzar por todos lados, se burlaba. A mí nunca me notificaron que él estaba en libertad. Él nos intentó matar a mí y a mi hijo, e intentó abusarme”, dijo la víctima, quien por otro lado denunció el destrato que recibió por parte de las instituciones ya que tanto ella como su hijo no recibieron asistencia ni contención por el hecho que sufrió.

«Fue horrible tener que vivir todo este tiempo sabiendo que estaba en la calle, con miedo. Mi marido tuvo que dejar el trabajo que tenía en el campo para estar acá», reveló.

“Es una persona que no está apta para la sociedad. Con dos o tres años pagó dos violaciones y dos intentos de homicidio. Quiero que los fiscales y los jueces escuchen”, reclamó la denunciante.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios