Federico Roitman: “el independiente será una de las noticias de la jornada”

El precandidato a intendente por la lista K Podemos +, del radicalismo pampeano, destacó su participación y aseguró que “los pingos se ven en la cancha”. Apostó al voto de las y los afiliados y de independientes. Como Torroba, coincidió en que Juntos por el Cambio vencerá a Di Nápoli en mayo.

El precandidato a intendente por la UCR, Federico Iván Roitman, de la Lista K Podemos +, votó este domingo pasadas las 10 de la mañana en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. “Estamos muy contentos, queríamos que el vecino se exprese y bregábamos por la democracia interna en Juntos por el Cambio y en el partido. Hoy vamos a escuchar qué opinan los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Consultado sobre la participación de las y los intendentes, Roitman dijo que sí. “Hay 27 escuelas de independientes y dos de afiliados. El afiliado está más acostumbrado a votar de las internas. El independiente va a ser una de las noticias de la jornada”, dijo a Plan B.

“Nosotros charlamos con todos los afiliados y con muchos independientes. No solo en este mes de campaña, sino desde hace muchísimo tiempo. Ojalá puedan participar la mayor cantidad de vecinos y vecinas de la ciudad y también los independientes”, agregó.

En referencia a las elecciones de mayo, Roitman dijo que la ciudadanía de Santa Rosa optará por un cambio en la ciudad. “Ojalá que quien les habla sea el candidato y el futuro intendente, pero si no, cualquiera de los candidatos, resultará ganador”.

Consultado sobre si para el radical es lo mismo se Maquieyra o Berhongharay el candidato a gobernador, Roitman dijo que “no sabría decirte. Lo positivo de esto es que se pudo lograr que el vecino de Santa Rosa y de la provincia, decida. No hay que tenerle miedo a que el vecino decida y es lo que pasará en la general. Cuánto más participación haya, mucho mejor. En Santa Rosa, esperemos que la gente vote por la renovación y el futuro, en eso estamos esperanzados”.

En referencia a la afluencia de votantes hasta el momento, Roitman dijo que era poca. “En algunas escuelas de independientes se estaba moviendo un poco más, esperemos que el vecino se acerque a votar”.

Consultado sobre si contar con una ‘boleta corta’ le juega a favor o en contra, Roitman dijo que eran las reglas del juego. “Veremos con el resultado de la elección si me benefició o perjudicó. Yo quería que todo el mundo vaya con todas las boletas y que la gente elija. No se dio, no hay que renegar. Los pingos se ven en la cancha y es lo queríamos y eso, lo estamos logrando”.

“Personalmente, esta campaña me dejó un grado más de conocimiento de la gente hacia mí. Es difícil hacerse conocer en la ciudad y agradezco a la prensa, que me dio una mano en esto de comunicarme con el vecino. Hicimos mucho cara a cara en todos los barrios de la ciudad y donde mucho del sector político, no fue. A nosotros la gente nos vio charlando en el barrio y esperemos que nos acompañen, en este hermoso día”, dijo.

Más allá del resultado, Roitman dijo que “yo sueño con cambiar la realidad de Santa Rosa y quiero ser intendente de la ciudad, no concejal o diputado. Lo único que tengo en la cabeza, es cambiar la realidad de la ciudad, no pienso en otra candidatura”, cerró.

