Martín Maquieyra: “vamos a acompañar a Berhongaray para que gane la provincia”

El diputado nacional del PRO, y ex candidato a gobernador, Martín Maquieyra, se acercó a Santa Rosa a saludar y acompañar en los festejos al ganador, en las internas de Juntos por el Cambio, Martín Berhongaray.

“Fue una elección que pudimos superar sin ningún tipo de complicaciones. Eso es bueno, que podamos dirimir las diferencias con el voto de la gente. Tuvimos una buena performance en pueblos como Realicó, Intendente Alvear o 25 de Mayo, pero no nos alcanzó y el radicalismo hizo una buena elección en Pico, con sus tres listas”, dijo a Plan B.

“Ahora lo importante es que la interna ya pasó y estamos todos juntos para ganar la provincia. Y esta es la técnica de Juntos por el Cambio. Así como me tocó ganar a mí en las elecciones del 2017 y 2021 y ellos me acompañaron, hoy me toca acompañarlos para que ganemos la provincia”, enfatizó el legislador nacional del PRO.

—¿Cómo ves el proceso en las elecciones generales?

—De nuestro lado, estamos para acompañar, vinimos hoy por eso. Juntos por el Cambio hoy tiene un candidato a gobernador, que es Martín Berhongaray y vamos a estar acompañándolo para que ganemos la provincia.

—¿Te sorprendieron los resultados de General Pico?

—Era algo que podía pasar, porque ellos tenían tres listas y eso les daba mayor competitividad. Fueron hábiles en armar esas tres listas, no sé si fue adrede o no, pero son las reglas del juego.

—Dirigentes del PRO dijo que hubo injerencia del peronismo, ¿te pareció así?

—No. El voto es de la gente. Votaron cada uno de los pampeanos. Ya habrá tiempo para analizar la situación. Yo soy respetuoso del voto de los pampeanos y creo que ningún dirigente pueda cambiar el proceso del voto.

—¿Qué opinás del proceso electoral, más allá del resultado?

—La organización me pareció muy grave que las autoridades de mesa no tuvieran agua, algo que almorzar, con el calor que hacía. Corrió riesgo un montón de gente. Es la fecha que nos tocó. Ahora ya está, hay que mirar a mayo.

—¿Cuál es tu futuro?

—Seguir trabajando, en este caso como legislador nacional y acompañando ahora a Martín Berhongaray, para que Juntos por el Cambio gane la provincia y la Nación.

—¿Abandonás el sueño de ser gobernador o es una elección más?

—Tengo 34 años. Esto recién arranca, ya veremos cuándo será la nueva oportunidad.

