Torroba confiado en ganar la interna y a Di Nápoli en la general: “es difícil ser oficialista en este momento”

El precandidato a intendente por la Lista M Cambiemos Santa Rosa, Francisco Torroba se mostró confiado en ganar la interna en la capital pampeana. Opinó que se le puede ganar al oficialismo en mayo y dijo que la ciudad está abandonada.

Francisco Torroba, precandidato a intendente por la Lista M en el radicalismo de Santa Rosa, señaló que esperan una afluencia de votantes entre el 15 y 17% del padrón electoral y opinó que puede ser el próximo candidato a intendente por Juntos por el Cambio.

“Este es un proceso interno y la final es el 14 de mayo. Se ha trabajado intensamente y no es la mejor época del año para trabajar, pero si tenemos una afluencia entre el 15 y 17% del padrón, está muy bien. Deberíamos andar en esos números”, dijo a Plan B.

En referencia a la campaña, Torroba la definió de “mucho contacto personal con la gente. Fue nuestra estrategia, en una época del año donde hay gente que no está o está de viaje. Me parece que vamos a tener un buen resultado”.

“Esta es una elección más, una elección importante y queremos fortalecer una coalición. El país atraviesa momentos muy difíciles. No hay que excluir a nadie que tenga un espíritu democrático”, dijo Torroba.

“Si no logramos una cuota de consenso entre todas las fuerzas y va a ser difícil salir de esta situación y aparecerán, como en todos los países, los representantes anti sistema, que hoy es lo más cómodo”, señaló el actual diputado provincial por la UCR.

Consultado sobre si le teme a la división del radicalismo, al contar con dos candidatos en Santa Rosa, Torroba dijo que no. “A veces nos ha pasado que nos ha ido mal. En el año 2013, fuimos a unas PASO y había cuatro listas del radicalismo y nos fue bien. Esta elección va a estar polarizada, como va a estarlo la elección que viene del 14 de mayo, que será entre uno u otro candidato y no hay lugar para una tercera fuerza política. Y en esta oportunidad, me da la sensación que será una elección polarizada”.

Torroba afirmó que la unidad en Juntos por el Cambio está garantizada. “No es momento para especulaciones personales o caprichos, es la hora de la responsabilidad en todos los partidos de la coalición y todas las fuerzas políticas”.

“La situación es extremadamente grave. Usted habla con un jubilado, que tiene que vivir con $69.000 y que dice que se dio de baja del canal, de la asistencia médica. Y la sociedad no va a premiar o avalar pataletas o caprichos”, afirmó Torroba.

El precandidato de la UCR opinó que se puede vencer a Luciano di Nápoli, del PJ. “Es difícil ser oficialista en este momento. En primer lugar, si bien esta ciudad ha recibido importantes recursos de Provincia o Nación, la obra pública está en manos de Provincia o de Nación. El municipio se ha ausentado del mantenimiento”.

“Una ciudad, si no se mantienen las cloacas, calles de tierra, pluviales, en cualquier momento, tiene un estallido. La ciudad no está preparada para una contingencia hídrica importante. Si uno ve el estado que se encuentran los canales, las calles de tierra no están mantenidas y los barrios han sido abandonados”, agregó.

“El vecino de Santa Rosa que vive en un barrio y viene a trabajar al centro, viene esquivando pozos, se le hace difícil transitar. Si uno pone en la balanza la situación económica y el estado de la ciudad, es muy difícil ser oficialista. Le va a costar al oficialismo convencer al vecino que tiene que votarlo. Me parece que nosotros vamos a ganar y el vecino de Santa Rosa, va a poder comparar dos gestiones”, enfatizó Torroba.

En referencia a las elecciones provinciales, Torroba la definió como pareja. “Lo que yo manifiesto con respecto a Santa Rosa, pasa a nivel provincial. La crisis siempre favorecen a los opositores y no al oficialismo. Va a ser una elección dura, pareja, para las dos fuerzas políticas”.

Consultado sobre si ‘corre con ventaja’ al ya haber sido intendente de Santa Rosa, Torroba afirmó que “todos los partidos hay que jugarlos. Nosotros hemos trabajado con intensidad. No se puede vivir del pasado, hay que reivindicarse día a día. Sí me parece que el vecino tiene hacia nosotros un buen recuerdo de la gestión anterior y yo recepciono un cariño especial. Es como que la candidatura le ha caído bien, algo natural al vecino de Santa Rosa”.

Preguntado sobre los dichos de la oposición, que el peronismo juega para el radicalismo en Santa Rosa, Torroba dijo que “la oposición vino con todos sus dirigentes nacionales. Estuvo Macri, Bullrich, Larreta, Vidal. Si con toda esa dirigencia nacional, no logra movilizar en Santa Rosa, no es que el oficialismo gobernante juega para un partido. Hay un problema”.

“Yo no he visto fuerzas políticas jugando para una o para otro. Me parece que no ha habido injerencia y espero que hoy tampoco la haya”, dijo Torroba. Por último, en referencia a la participación de independientes, sostuvo que participarán, porque saben de la importancia de esta elección interna.

