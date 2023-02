Tras los resultados de este domingo, el MoFePa volvió a criticar las internas provinciales

Compartir esta noticia:











El Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa) se fue de Propuesta Federal el año pasado y presentó listas propias para la gobernación de La Pampa y la intendencia de Santa Rosa en las elecciones de mayo.









El MoFePa cuestionó que el proceso de elecciones internas provinciales por que «el voto no es obligatorio» y «beneficia al partido justicialista pampeano» y para que «todo siga igual».

Tras pegar el portazo de Juntos por el Cambio el año pasado, presentó listas propias con el exdiputado Héctora Fazzini como candidato a la gobernación y Adriana López Quintero a intendenta de Santa Rosa. Encabeza la nómina de diputados Luis Serradel.

El comunicado completo:

Desde el Movimiento Federalista Pampeano propondremos la modificación de la ley internas P.A.S.O. provinciales, por ser una ley partidaria no participativa.

El voto no es obligatorio, y el caudal de votantes es mínimo( a la prueba nos remitimos, en las elecciones del 19 no alcanzaron 30.000 los votantes y esta fue similar). Por esta razón es que los partidos no van a interna, para no mostrar un caudal mínimo e irreal de votos 60 días antes de las elecciones generales.

Esta ley oficialista beneficia al partido justicialista, atento a que no permite que sus afiliados aproximadamente 50.000 puedan elegir en la interna de la oposición manteniendo a sus afiliados cautivos de elegir libremente y tampoco deja votar a los partidos que no va a internas.

«Es una ley, deja todo como está, que parezca que votamos pero que nadie se mueva», cero participacion.

El radicalismo posee unos 8.000 afiliados y el resto de los partidos unos 1.200.

Las P.A.S.O. se crearon para obligar a los partidos a realizar internas partidarias, que los partidos politicos no realizaban, su finalidad era la participación.

En La Pampa todo sigue igual, la ley no sirve, no hay participación, por no ser obligatoria y mantiener cautivo al electorado de afiliados, beneficiando al partido que más afiliados tiene y perjudicando a los que menos tienen.

El sistema electoral tiene que tener reglas claras en beneficio de la democracia, no del partido gobernante.

Con este engendro electoral, el ciudadano no sabe si vota, no vota, ni que vota.

