Bravo, tras ser condenado por trata de personas: “puedo tener responsabilidad política pero no penal”

Compartir esta noticia:











El exintendente y actual concejal del Movimiento Popular Venticinqueño, David Bravo, se defendió tras ser condenado a 5 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual. «Es una cuestión política», aseguró.









David Bravo habló luego de ser condenado por el Tribunal Oral Federal a 5 años de prisión tras ser encontrado participe necesario por el funcionamiento de un cabaret en 25 de Mayo, cuando era intendente, pese a haber una ordenanza municipal que lo prohibía, y volvió a decir que «no sabía lo que pasaba».

Bravo reprochó que “hay una situación en la que hay actores de la política que no están sentados acá conmigo, partiendo de los concejales que hicieron la ordenanza” de habilitación de los cabarets. “Es cuando menos sospechoso”, sostuvo en diálogo con el periodista Mauro Monteiro de Radio Kermes.

Y volvió a defenderse: “No sabía lo que pasaba en ese lugar. Si la situación es basarse en una ordenanza para hacer la acusación ¿Dónde están los concejales que hicieron esa ordenanza?. Es raro. No se olviden que hay un comisario absuelto en la causa. Si no lo sabía la Policía que iba, no lo sabían los inspectores, ¿Cómo podía saberlo yo que no iba?. Uno puede tener responsabilidad política pero no penal”.

El concejal por el Movimiento Popular Venticinqueño aseguró que “el Ministerio Público Fiscal no pudo probar el plan común al que se hace referencia, ni mucho menos la complicidad por la acusación que se me hace”.

Consultado sobre sus dichos anteriores por intereses políticos y una supuesta persecución respondió: “hace 13 años que estamos con esto, de hecho se ha planteado la insubsistencia de la acción penal, que tiene que ver con el juzgamiento dentro de un plazo razonable, y que todavía no se ha resuelto”.

Bravo consideró que se trata de una “cuestión política”. “La gente de 25 de Mayo me conoce de toda la vida y lo toman como una cuestión política. Si haces una encuesta te da que esto es una cuestión netamente política. Como candidato a intendente o como concejal me preocupa la gente que no llega a fin de mes, los que no pueden entrar a trabajar al Gasoducto Néstor Kirchner, hay otras preocupaciones, pero en la ciudad se le ha dado otra publicidad al caso. Pero así es la política, a veces buena, a veces mala”, agregó.

Por su parte, el abogado defensor, Juan Recia, se mostró «sorprendido» por la resolución del tribunal porque consideró que «la participación necesaria imputada a Bravo en el delito de trata de personas no está acreditada”.

“Nosotros planteamos que no tenía conocimiento de lo que sucedía en el lugar porque era intendente y debajo de él había una estructura que le impedía conocerlo, porque ningún intendente se dedica a inspeccionar”, argumentó y adelantó que apelarán el fallo ante la Cámara de Casación Penal.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios