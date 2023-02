Trabajadoras sociales piden explicaciones a funcionaria de salud

Compartir esta noticia:











El reclamo lo hacen trabajadoras sociales autoconvocadas y matriculadas en el Consejo de Asistentes Sociales de La Pampa, que preside Cintia Zalabardo, también funcionaria del Ministerio de Salud. Mencionan que su “vinculación familiar” con el responsable del área que debe velar por el trabajo registrado “obtura” la defensa de los derechos del colectivo afectado.

Tras varias notas y pedidos realizados en la vía administrativa, un colectivo de trabajadoras sociales hicieron pública “la forma de accionar de la actual Comisión Directiva hacia algunas inquietudes planteadas por este grupo de matriculados en los últimos meses del 2022”.









El Consejo lo preside Cintia Zalabardo, también directora general de Salud Social y Comunitaria. Y, pareja del Subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, área que tuvo intervención en el reclamo realizado por las trabajadoras precarizadas.

En un comunicado de prensa le piden explicaciones y dan cuenta de “su relación directa con la toma de decisiones desde el poder político, estimamos que no ha mostrado ningún tipo de compromiso o gestión para visibilizar los derechos cercenados en las contrataciones laborales entre el gobierno provincial y/o municipal”.

En el que resaltan “el vínculo familiar entre la presidenta y el actual Subsecretario de Trabajo de la Provincia” que “obtura una postura genuina y de protección hacia las/os trabajadores sociales que se desempeñan laboralmente en situación de precarización laboral”.

El escrito enviado a esta redacción, dice:

A partir del reclamo y movilización de trabajadores monotributistas, que se desempeñaban previo a la pandemia en Salud Pública, por no haber sido considerados para el pase a planta permanente, anunciados por el Gobierno provincial durante ese año, y habiendo colegas de Trabajo Social en dicho conflicto, es que durante los últimos meses del 2022 se suscitaron una serie de reclamos hacia la Comisión Directiva del Consejo de Asistentes Sociales de La Pampa.

El grupo de profesionales autoconvocados/os, solicitamos la intervención del Consejo, ante la contratación laboral de precarización que se continúan dando en nuestra provincia, en los ámbitos municipales y/o provinciales, como así también en el largo conflicto de la Dirección de Género del Municipio de Santa Rosa por condiciones laborales.

Este pedido se ha reiterado en gestiones anteriores, obteniendo como respuesta, que el CPAS no interfiere en cuestiones de índole gremial, argumento que sostiene la actual conducción. Cabe destacar que la actual Ley N° 1269, de desempeño profesional, en su Artículo 3°, inciso C, menciona: “Representar a sus miembros ante las autoridades públicas y entidades o asociaciones privadas; asumir su defensa profesional y adoptar las medidas necesarias para asegurar un correcto y eficaz desempeño profesional”. La jerarquización de la profesión, una de las principales funciones del CPAS, tiene que ver no solo con la formación académica, la supervisión, sino también se relaciona con las condiciones materiales de las/os trabajadores sociales, mayoritariamente en relación de dependencia. Hablamos de salarios y condiciones laborales dignas, en detrimento de la actual vulneración de derechos como trabajadoras/es estatales.

Posteriormente, desde la Subsecretaria de Trabajo solicitan por nota a las direcciones de los diferentes hospitales de La Pampa, nombres y apellidos de los trabajadores de salud que articiparan en las movilizaciones y reclamos, vinculados al pedido de pase a la Ley 1279 (Carrera Sanitaria), situación que se consideró persecutoria y amenazante.

Esta última acción, fue una de las razones por las que el conflicto se acentúa respecto a la disconformidad con las autoridades de la comisión directiva y los TS autoconvocados/os. Una de las razones centrales, es que la actual presidenta del Consejo, Lic. Cintia Zalabardo, es también funcionaria del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, desarrollando su tarea en una de las áreas afectadas dentro de este reclamo. Además del vínculo familiar entre la presidenta y el actual Subsecretario de Trabajo de la Provincia, obtura una postura genuina y de protección hacia las/os trabajadores sociales que se desempeñan laboralmente en situación de precarización laboral.

Por tal motivo y su relación directa con la toma de decisiones desde el poder político en él, estimamos que no ha mostrado ningún tipo de compromiso o gestión para visibilizar los derechos cercenados en las contrataciones laborales entre el gobierno provincial y/o municipal.

Conforme fue pasando el tiempo, los desacuerdos se fueron acumulando, por cuanto desde el grupo de profesionales auto convocados se remite una nota al Consejo solicitando una posición pública de apoyo a los monotributistas de Salud Pública. La respuesta del Consejo fue una reunión a través de la plataforma virtual Zoom el 01/12/22, citando a involucrados vía correo electrónico y especificando que habría un abogado de “mediador”

En dicha reunión y lejos de lo esperado, las autoridades del Consejo se manejaron en forma arbitraria, utilizaron estrategias de censura de la palabra, cortando el audio en más de una oportunidad y administraron y establecieron el temario y los tiempos de diálogo. Cabe destacar que apenas comenzada la la reunión los participantes advertimos que estaba siendo grabada sin siquiera consultarnos, participó junto a integrantes de la Comisión Directiva, el abogado del CPAS, Dr. Diaz.

En esta reunión, la Lic. Zalabardo, pasado un tiempo prudencial del uso de su palabra y explicitando las gestiones realizadas, que en nada concordaban con los reclamos de las y los colegas, decidió informar que por razones de incompatibilidad entre su presidencia del Consejo y ser además funcionaria del Ministerio de Salud, había tomado licencia como presidenta del CPAS, sin poder especificar los plazos exactos en los que haría uso de dicha licencia.

Esta información sorprendió a los presentes y no fue difundida a los colegiados por vía formal, ni a través del mail institucional.

A continuación, la Lic. Zalabardo se retira de la reunión y en ese mismo momento continúa la hasta entonces secretaria, Lic. Soledad Martínez (quien pasaría a ser la presidenta interina, según lo informado verbalmente en reunión), en conjunto con el abogado del Consejo Dr. Díaz, dieron por finalizada la misma abruptamente.

Ante la imposibilidad de contar con la asistencia legal, ya que quedó demostrado que el abogado participaba más en calidad de abogado de la Comisión Directiva más que de las/os matriculadas/os, se decidió solicitar asistencia legal por fuera del Consejo a los fines de solicitar un informe por escrito, respecto de los nombres de las actuales autoridades en función y ciertos puntos que generaron dudas respecto al manejo de la actual Comisión Directiva.

Es importante destacar que desde dicha Comisión se utilizaron diferentes conductas dilatorias para responder a los interrogantes planteados, siendo la más preocupante que decidieron cerrar el Consejo por vacaciones desde el 2 de enero al 10 de febrero inclusive, hecho inédito hasta entonces. Siendo que el 27/12 previo al cierre solicitan que la nota con pedido de informes tenga firmas ológrafas.

Dada la falta de información clara y transparente hacia los matriculados, el autoritarismo detentado por parte de la presidenta Cintia Zalabardo y la ocupación de dos cargos jerárquicos incompatibles éticamente, es que se instó al Comité de Ética para que intervenga; y también para que pueda clarificar otras acciones donde no se ha obtenido respuesta. Dentro de las funciones del Comité de Ética, es el encargado de velar por el correcto ejercicio de todas y todos los Trabajadores Social en la Provincia.

Se espera de dicha intervención que se evalúen las funciones de la presidenta y demás integrantes de la comisión directiva, basadas en el interés general del grupo de profesionales autoconvocados. También, se le solicitan informes detallados sobre las acciones del Consejo a lo largo del año. Ya que las mismas no han sido informadas al conjunto de profesionales interesadas e interesados en poder saber qué es lo que se decide por el conjunto de las/os T.S. Todo esto enmarcado dentro de la ley Nª 1269 que regula nuestra ejercicio profesional dentro de la provincia.

El día 13 de Febrero de 2023, primer día laborable del año para el Consejo, se entrega en formato papel y con firmas oleografícas, tal como solicitara la Comisión Directiva, misma nota anterior rechazada a mediados de diciembre 2022, agregándose una nota al Tribunal de Ética, a cargo de la Lic. Gloria Luoni.

Frente a tanta incertidumbre, a la falta de respuestas y acciones dilatorias de parte del Consejo Directivo ante los diversos reclamos; es que nos vemos en la necesidad no solo de seguir insistiendo hacia dentro de la institución que reglamenta la profesión y regula nuestras matrículas, aceptando todos los formalismos que de su parte requieren; sino que también consideramos indispensable que toda esta situación tome estado público; para que demás colegas se interioricen de lo acontecido y también, para transmitir a la sociedad pampeana la preocupante fragilidad institucional que nuestro colectivo se encuentra atravesando.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios