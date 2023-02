Tiene atrofia muscular y la virtualidad le cambió la vida, pero ahora la quieren obligar a ir a la oficina

Compartir esta noticia:











Verónica Martínez tiene Atrofia Muscular Espinal, una enfermedad incapacitante y para la que las oficinas de la Dirección de Rentas de La Pampa, donde trabaja actualmente, no están adaptadas. Además precisa asistencia de otras personas. Ahora hizo público su caso porque la Provincia puso fin al trabajo remoto y desde el Ministerio de Hacienda le piden que regrese a su puesto de trabajo.









Verónica es contadora y trabajadora del ministerio de Hacienda, en la Dirección de Rentas, donde entró como pasante y en 2.009 la contrataron. Tiene 44 años y padece de atrofia muscular espinal, una enfermedad neurológica que provoca la pérdida muscular con el paso del tiempo y afecta gravemente la movilidad. Con la pandemia su situación se agravó y precisa de la asistencia de una persona para su desenvolvimiento. El trabajo remoto le cambió la vida pero ahora la quieren obligar a volver a la oficina, donde cuenta que siempre fue ella la que tuvo que adaptarse.

“Todavía no salgo de mi asombro”, expresó Verónica el 16 de febrero pasado un posteo que realizó en sus redes, donde dio a conocer su situación y realizó un descargo contra la decisión del Gobierno provincial, que cosechó la solidaridad de sus compañeros y compañeras de trabajo, y hasta de contribuyentes que fueron atendidos por ella.

En diálogo con Plan B Noticias contó que «siempre trabajé con buena voluntad de mis superiores y compañeros que me acompañaron, pero siempre me he adaptado yo a los entornos, ninguno se adaptó a mí. Pude demostrar que podía trabajar al igual que otra personas y con la misma eficiencia y productividad”.

Con la pandemia, al igual que otras personas con movilidad reducida, su enfermedad se agravó. Pero el trabajo remoto le brindó la posibilidad de continuar ejerciendo su trabajo de forma sobresaliente.

“Me pude adaptar fácilmente al trabajo remoto. Pude demostrar que podía aportar más que si fuera presencial. Mis compañeros y jefes pueden dar fe de lo que digo. Hasta me ascendieron», destacó.

Ahora con la suspensión de la virtual y, pese a que hay oficinas donde se sigue haciendo, pide que haya un cambio a su favor. Donde el que se adapte sea el Estado o le permitan seguir trabajando desde su casa. “Yo para volver a trabajar de manera presencial necesito adecuaciones y asistencia durante las 8 horas. Creo que esto se debe rever. La modalidad virtual es más práctico y hasta es más barato para el Estado porque yo pago mi asistencia personal, las herramientas de trabajo e internet. No tiene sentido que me quieran hacer ir a la oficina”, clarificó.

Accesibilidad

“Hoy no tengo escritorio si tengo que volver, hay que adecuar ingresos, el baño porque no hay baño adaptado en la Dirección», explicó.

Lo que le pasa a Verónica también le pasa a cualquier persona con discapacidad que tiene que hacer trámites a Casa de Gobierno, porque el único baño adaptado que hay es el de Enfermería, en la planta principal del edificio. “Yo estuve diez años trabajando sin baño», recordó de cuando entró a trabajar al lugar.

Verónica además de trabajar las 8 horas en Rentas, tiene su propio emprendimiento de Turismo Accesible, atiende a sus dos hijos y se hace cargo de la casa. “Solo estoy pidiendo que me dejen trabajar», enfatizó.

“El entorno virtual facilitó el caso del trabajo para las personas con discapacidad pero esto que me pasa a mi es un caso de que La Pampa no se agiornó a esto”, consideró.

La decisión de hacer público su pedido fue por la respuesta negativa del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, “Mis superiores intercedieron con el ministro Franco para que pudiera continuar de manera remota, pero su respuesta fue que no», explicó.

Plan B pudo saber que otras áreas de la Provincia, como el Centro de Sistematización de Datos (Ce.Si.Da), que también depende del Ministerio de Hacienda, continúa trabajando en forma remota.

Pero ayer, Verónica recibió un llamado y ya hay gestiones iniciadas para llegar a una solución favorable para ella. “Ayer se comunicó conmigo el director de Personal. Tienen que interceder Trabajo y Discapacidad. Yo me puse a disposición para que evalúen mi condición médica. Va a hablar con Asesoría Letrada para ver de qué manera se puede solucionar”, reveló.

Conflicto en Rentas

Desde noviembre del 2021 el personal de la Dirección de Rentas está con un plan de lucha que tiene semiparalizada la actividad por la reducción del estímulo salarial por recaudación.

Consultada sobre la posibilidad de que la decisión del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, de hacerla ir a la oficina tenga que ver con el reclamo salarial, dijo que “espero que no sea por eso. No no lo puedo saber”.

De todos modos consideró: «es ilógico que hasta hace una semana podía seguir trabajando de manera remota y ahora de golpe no».

