Cuarenta años de Alcohólicos Anónimos en La Pampa: Este domingo reunión abierta 

Con motivo de celebrar sus 40 años desde su fundación en la provincia de La Pampa, el Grupo “Nueva Vida” de Alcohólicos Anónimos, llevará a cabo una reunión abierta para este domingo.

El encuentro será a partir de las 19:00hs en el predio de la Iglesia “Sagrado Corazón, ubicada en las calles Churrinche y Calandria de Santa Rosa.

CHARLA ABIERTA…

Con el fin de informar e invitar al público en general a que se acerquen y conozcan el trabajo que éste grupo realiza, para ayudar a las personas a resolver sus problemas con el alcohol, se expondrán distintos temas relacionados a esta enfermedad a cargo de profesionales de la salud y personas que integran el histórico grupo.

¿QUÉ ES ALCOHOLICOS ANÓNIMOS?…

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de PERSONAS que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otras a recuperarse del alcoholismo.

El único requisito para ser miembro de A.A es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.

A.A no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa.

Su objetivo primordial es mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólic@s a alcanzar el estado de sobriedad.

