Elecciones: “Estamos convencidos que nos va a ir bien y que los vecinos darán continuidad a la gestión” 

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, manifestó que está convencido que los vecinos y vecinas de la capital pampeana van a acompañar la gestión en la elección que se realizará el 14 de mayo. Además, señaló que “Hemos recambiado más caños de cloacas que en todas las gestiones de toda la historia de Santa Rosa”.

El intendente participó de la entrega de 102 viviendas del Plan Mi Casa 2 por parte del Gobierno provincial, en la zona sureste, la de más crecimiento de la capital pampeana.

El jefe comunal se refirió a la interna del domingo pasado, donde comentó que “lo que me queda de la interna es que participó muy poca gente, Francisco Torroba será uno más de todos los candidatos que hay desde los distintos partidos. A mí me gusta hablar de lo que hacemos nosotros”.

Al ser consultado por lo que dijo Torroba que quiere postergar la construcción de la nueva terminal, el intendente se manifestó el desacuerdo: “Santa Rosa merece infraestructura de capital. Tanto la terminal como el aeropuerto son la vidriera de entrada a la ciudad, para los turistas, empresarios, son obras muy importantes que no va en detraimiento de otras obras, no es una cosa o la otra. Nosotros hemos recambiado más caños de cloacas que en todas las gestiones de toda la historia de Santa Rosa, me parece que se pueden hacer las cosas en paralelo, es una obra necesaria en la ciudad”.

Precisó que para la elección “estamos convencidos de que nos va a ir bien y que los vecinos y vecinas le van a dar continuidad a un proyecto político. Santa Rosa necesita continuidad, necesita que se desarrolle. Estamos convencidos que los vecinos nos van a acompañar”.

Comentarios

