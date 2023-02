Patricia Bullrich tensa la interna de Juntos por el Cambio: “a mi no me baja nadie”

Compartir esta noticia:











Patricia Bullrich ratificó su candidatura y de paso lanzó una fuerte advertencia a la interna de Juntos por el Cambio. «A mi no me baja nadie», expresó en declaraciones televisivas.

En un momento de debate por las candidaturas en el segundo partido mayoritario del país, la Presidenta del PRO se refirió sin pelos en la lengua a su candidatura presidencial que compite junto a la de Horacio Rodríguez Larreta y la de María Eugenia Vidal, y le pidió a Mauricio Macri «que no incline la balanza» por ninguno de los miembros si decide no presentarse como candidato. En ese sentido, aseguró en A24 que todo JxC desconoce «que decisión tomará Mauricio».

Aunque aseguró que tiene «el carácter» para estar al frente del Gobierno Nacional, aclaró que no está convencida de su victoria en las urnas. «Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.

A Larreta

En otro momento de la entrevista, aprovechó a diferenciarse de su competidor principal Horacio Rodríguez Larreta y remarcó diferencias en la gestión de la Ciudad en este caso, sobre la utilización de las pistolas táser tras la muerte de la policía: “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie. Menos a un Gobierno que te dice a todo que no”.

“Si todos los días tenés la Ciudad cortada te va a pasar lo mismo cuando quieras gobernar el país. Es importante que muestre que esta vez no nos van a sacar a los piedrazos”, continuó.

Aunque reconoció sus diferencias con Larreta, sostuvo que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, «contaría con él» para formar parte de su equipo. Y justificó su postura: «Quien participe de la interna tiene que ser parte del Gobierno».

Frente de Todos

Tras la mesa del Frente de Todos, la candidata presidencial evitó mostrarse confiada del posible resultado electoral: «No doy nunca por muerto al kirchnerismo, pero creo que Cristina no se anima a presentarse, tiene miedo a perder”, agregó Bullrich.

En cuanto a los referentes del oficialismo, consideró como un «candidato fuerte» al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. «Es lo más parecido a Cristina, un kirchnerista puro pero sin la imagen de corrupción que tiene la Vicepresidenta; hay que cuidarse de Kicillof, no nos tenemos que hacer los cancheros”, señaló la presidenta del PRO.

