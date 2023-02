Carlotto pide no mezclar la marcha del 24 de marzo con la “proscripción” de Cristina

Compartir esta noticia:











La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo postuló que las manifestaciones previstas para ese día deben concentrarse en la recordación de las víctimas del terrorismo de Estado, y consideró que la movilización que promueven sectores del kirchnerismo podría realizarse antes o después. Además, admitió que está confundida sobre la discusión interna acerca de la proscripción de la vicepresidenta y no descartó la posibilidad de que Alberto Fernández vuelva a ser candidato.









La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó que el próximo 24 de marzo debe conservarse como la fecha de conmemoración del último golpe de Estado, en el marco de la convocatoria que sectores del kirchnerismo promovían para luchar contra la proscripción de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tópico incluido en el documento que rubricaron todas las fracciones del oficialismo en la sede del PJ la semana pasada.

Consultada por la convocatoria que realizó la Vicepresidenta en diciembre pasado para marchar en esa fecha bajo una consigna que condenara las mafias y defendiera la democracia, Carlotto respondió: “Yo creo que Cristina el 24 no va hacer esta manifestación porque el 24 es, exclusivamente, la recordación de un golpe de estado, la desaparición de 30 mil personas y alrededor de 500 bebés nacidos en cautiverio”. “Ese día va a ser para la memoria, la verdad y la justicia”, completó.

Si bien consideró que el “tema” de la persecución judicial contra la líder del Frente de Todos (FdT) “seguramente lo abordarán el día anterior o posterior al 24”, indicó: “no podemos mezclar dos cosas con un tema netamente político actual, que sería el que Cristina, muy merecidamente, tiene que verlo y vivirlo para sentirse un poquito mejor, y nosotros, el día ese, directamente podremos mencionar en el documento, pero el recuerdo es de lo que pasó el 24 de marzo del 76”.

En diálogo con Desayuno de Campeones por FM La Patriada, Carlotto manifestó su convicción de que en las próximas elecciones prevalecerá el oficialismo. “Yo estoy convencida que va a ganar lo que es democrático”, sintetizó, y aludió a los partidos que conforman la coalición gubernamental.

Por otro lado, evitó pronunciarse sobre el debate acerca de la proscripción de la ex Presidenta, tópico que surca la interna del FdT. “Yo no entiendo, no soy abogada, soy una simple maestra, una abuela”, dijo, y añadió: “tenía entendido que no estaba proscripta y, si lo dice alguien como Aníbal Fernández, pienso que lo dice con criterio, él es abogado”.

Al respecto, sostuvo que “sería eso buenísimo para que pueda participar en las elecciones”. “Hay otros que dicen que está proscripta pero no sé, no sé qué es lo que pasa para que se pongan de acuerdo y, sobre todo, que ella pueda participar como una más dentro de las listas de futuros mandatarios”, repuso, y concluyó: “estoy confundida porque unos dicen que sí y otros que no”.

Finalmente, respondió sobre sus preferencias en la definición de las candidaturas al tope de la boleta oficialista. Ante la pregunta acerca de si Cristina debía ser la candidata a la primera magistratura, comentó: “no sé qué va a ser Alberto, él se va a postular también nuevamente… porque eso lo arreglan entre ellos. A Alberto yo lo respeto mucho y a Cristina también la respeto mucho”. “Cualquiera de los dos van a ser muy buenos para nuestro gobierno”, aseguró.

Fuente: Fm La Patriada

