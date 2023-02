River y Banfield se enfrentan en busca de un lugar en la final ante Boca

Compartir esta noticia:











River y Banfield buscan un lugar en la final del Trofeo de Campeones 2020 ante Boca cuando se enfrenten en Córdoba, en lo que será el primer mano a mano del proceso de Martín Demichelis.

El partido se jugará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, será televisado por la señal codificada de TNT Sports en directo, y contará con el arbitraje de Facundo Tello, asistido por Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, junto a Silvio Trucco en el VAR. El nuevo entrenador de River Plate, sucesor de Marcelo Gallardo, tiene la posibilidad de acceder a una final ante Boca luego de las dos ganadas por el Millonario en 2018 por la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores.

El Trofeo de Campeones es una copa Nacional que enfrenta a los dos campeones del año y no se disputó en el 2020 por los inconvenientes que causó la pandemia de coronavirus en el calendario de la temporada. El encuentro se definirá por penales en caso de empate. Boca -que espera en la final- ganó los dos torneos, la Copa de la Superliga y la Copa Diego Maradona, razón por la cual la AFA organizó un desempate con los subcampeones de ambas competencias para no dejar un título vacante.

River fue el segundo de Boca en la Superliga 19-20 que terminó una semana antes del aislamiento y Banfield cayó ante Boca por penales en la final de la Copa Diego Maradona que se organizó para completar el año tras el regreso del fútbol. El Trofeo de Campeones se jugó en 2021 con triunfo de River ante Colón por 4-0 y recientemente se enfrentaron Boca y Racing -accedió tras eliminar a Tigre en un desempate- con triunfo del equipo de Avellaneda por 2-1.

River accede a este encuentro luego de ganarle por 1-0 a Tigre el sábado con gol de Leandro González Pírez en la cuarta fecha del campeonato de la Liga Profesional (LPF), donde suma 9 puntos gracias a los triunfos ante Central Córdoba y Argentinos y la derrota frente a Belgrano.

El encuentro será el primer juego mano a mano de Demichelis con un peso simbólico muy fuerte ya que en este tipo de partidos la era de Gallardo fue muy efectiva accediendo a 17 partidos finales en los casi 9 años de gestión. Por otra parte, de ganarle a Banfield, River jugará una nueva final mano a mano ante Boca, equipo al que en la era Gallardo eliminó en 5 ocasiones y perdió en las últimas dos por penales por torneos nacionales.

En cuanto a la formación, y de no surgir inconvenientes de último momento, la idea del entrenador es mantener el mismo equipo que ganó en Victoria con el regreso de Jonatan Maidana en lugar de González Pírez. De todos modos, Demichelis confirmará la alineación inicial en la previa del encuentro en Córdoba tras la charla técnica que se realizará en la concentración en Córdoba hacia donde viajaron este martes por la noche.

Por su parte, el Taladro llega al partido con una derrota ante Newell’s por 2-0 de visitante en un partido donde no pudo aprovechar el jugador de más y donde desperdició varias chances de gol para conseguir al menos un empate. El equipo de Javier Sanguinetti aún no pudo ganar en el torneo ya que tras un inicio con igualdad sin goles frente a Unión de local, cayó en su visita a Huracán por 3-2 y después volvió a empatar sin goles en su cancha ante Gimnasia La Plata. «Nunca sos favorito cuando jugás contra River, es una realidad a menos que tengas un nivel superlativo. Nosotros no vamos a ver qué pasa, tenemos la ilusión de poder conseguir un resultado y jugar otra final», declaró Sanguinetti en las últimas horas.

En principio, el DT apostará al ingreso del juvenil Alan Di Pippa, quien podría correrse a la zona central, entraría Eric Remedi en la zona media y Alejandro Piedrahita y Milton Giménez jugarían en el once de arranque.

