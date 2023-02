“Solo con gestión y renovación Parera puede salir del estancamiento”

Compartir esta noticia:











El candidato a intendente por el Frejupa de Parera, Sergio Cancio, expresó que la localidad necesita de gestión y renovación para desarrollarse y salir del estancamiento.

Cancio indicó que “desde hace años participo de distintas iniciativas e instituciones de Parera, eso me dio la posibilidad de tener la experiencia y capacidad para gestionar para nuestra sociedad. Me he involucrado acompañando a la gente para lograr objetivos importantes. Eso lo he hecho con absoluta responsabilidad y compromiso, aportando al desafío de gestionar proyectos para todos”.

“Desde 2019 soy concejal, esto me permitió seguir gestionando para la escuela y el colegio secundario, clubes deportivos, entidades religiosas”, explicó.

El candidato afirmó que “política hacemos diariamente. Es la única forma que uno puede activar, promover y desarrollar acciones para transformar la realidad y mejorar a nuestra sociedad. La democracia es la herramienta que permite ejecutar las ideas”.

“Estamos convencidos que después de 20 años Parera necesita una absoluta renovación, no solo de renovación de caras sino de ideas, de proyectos, de propuestas. De gente que tenga la capacidad de ejecutar proyectos. Es la única forma que tenemos de sacar a Parera de este estancamiento, y eso claramente es lo que nos manifiesta cada vecino que visitamos o nos cruzamos en la calle”, aseguró Cancio.

El candidato del Frejupa indicó que “a cada vecino le pedimos que nos acompañe para que Parera salga de este estancamiento y sea el pueblo que todos queremos”.

