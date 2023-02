El Movimiento Evita y Barrios de Pie lanzaron su armado electoral

Compartir esta noticia:











Organizaciones de trabajadores de la economía popular y social alineadas con el oficialismo lanzaron su armado electoral para competir en las elecciones de 2023. Lo denominaron “La Patria de los Comunes” y está encabezado por el Movimiento Evita y Barrios de Pie, aunque aglomera también a un conjunto de espacios que responde al Frente de Todos.









A través de una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Hotel Torcuato Tasso, los dirigentes Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y Emilio Pérsico conmemoraron también los 77 años de la primera victoria de Juan Domingo Perón en las urnas, ante la Unión Democrática.

En ese contexto se realizó la presentación del armado que nuclea además a la 25 de Mayo, Pueblo Unido, MP La Resistencia, el Movimiento de Trabajadores Organizados, la 22 de Agosto, OLP, la Corriente Eva Perón, el Movimiento de Inclusión Popular, Nuestra América y el Federación de Organizaciones de Base.

Si bien el espacio solo presentará candidatos a competir en los municipios y en gobernaciones, desde ambos espacios precisaron a NA que apoyarán el nombre que surja de la unidad del Frente de Todos para competir por la presidencia.

“Los movimientos populares de la Argentina tenemos vocación de hacer converger todas las luchas en contra del neoliberalismo y poder ir más allá del agotamiento del progresismo. El horizonte de estas luchas, en el mundo entero, es lo común”, reza el documento de fundacional.

El flamante partido celebrará su lanzamiento con un acto conjunto fechado para 17 de marzo en el Club Deportivo Español.

Laura Velasco, representante de Somos Barrios de Pie y legisladora porteña, confirmó la pertenencia del partido al Frente de Todos. “Nos hacemos cargo con las contradicciones, con las críticas, con todo lo que falta construir”.

“Inventamos nuevos conceptos. Pusimos de verdad a la economía popular y social en otro lugar de la discusión con decir que somos trabajadores y trabajadoras. Nos animamos a inventar el sindicato UTEP que fue importantísimo en el debate que tenemos que dar en el movimiento obrero en la Argentina”, resaltó respecto a la trayectoria de los movimientos populares.

“Y hoy damos un pasito más, estamos discutiendo que somos un sujeto político. Vamos a discutir nuestro lugar en la política, dentro del campo nacional y popular, dentro del peronismo pero trayendo a nuestras juventudes, al feminismo popular, todo lo que hemos creado en nuestros territorios con nuestro pueblo”, enfatizó la diputada de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su exposición, el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, argumentó la creación de La Patria de los comunes al precisar que “la democracia es perfecta si todos los sectores sociales están expresados”.

“Los días más felices no fueron todos los peronistas, fueron cuando los trabajadores eran el 50% de la cámara de diputados y de los 8 ministros que teníamos 6 venían de extracción sindical, eran humildes, eran trabajadores, eran descamisados”, apuntó.

“El peronismo fue revolucionario porque expresó a los trabajadores”, aseguró.

A su parte, el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, parafraseó al Papa Francisco durante su discurso y contó sobre el proceso de conformación del espacio.

“Quienes estamos aquí hemos construido una tradición y una forma de concebir la política que surgió a mediados de los noventa, cuando la política se retiró de los barrios populares”, narró.

En sintonía, continuó: “Cuando el neoliberalismo arrasó y un puñado de militantes decidimos que nuestra suerte estaba ligada a los excluidos, a los que el Papa Francisco señalaba como los excluidos del sistema político y social y allí fuimos construyendo una tradición que tiene un conjunto de ideas, que tiene una mirada y que acá la queremos expresar políticamente”.

El lanzamiento cosechó el saludo de representantes Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).

Días atrás, Pérsico habló de la situación nacional al afirmar que la vicepresidenta, Cristina Kirchner “está perseguida” y, si bien sostuvo que le gustaría que fuese candidata a presidenta, advirtió que duda “de que llegue al 40%”.

El Movimiento Evita rompió con el kirchnerismo en el segundo gobierno de Cristina, y desde ese entonces, durante la gestión de Alberto Fernández se mostró cercano a sus políticas.

A su parte, Menéndez se mostró crítico ante las últimas medidas del Gobierno, y vaticinó un futuro complejo para el Frente de Todos de no cambiar el rumbo de la administración. “La insatisfacción no está solamente en aquel que no tiene laburo, sino también en el que trabaja y no le alcanza para más que el alquiler y la comida”, subrayó.

“Necesitamos recomponer el nivel adquisitivo del ingreso. Que no lo hayamos cumplido genera un enorme malestar”, ponderó el dirigente.

