Organizaciones sociales políticas y gremiales reivindicaron la figura de René Favaloro

Este lunes, en inmediaciones del Hospital René Favaloro, que será inaugurado el 28 de febrero, referentes de organizaciones sociales, políticas y gremiales, reivindicaron la figura del médico argentino.

En un acto, integrantes de la CTA de las y los Trabajadores, del Movimiento de Enfermería Pampeano, de la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, el FTV, Miles, Territorios en Desarrollo, Mujeres por la Solidaridad, y Soberanxs, manifestaron su apoyo a la inauguración del Hospital Dr.René Favaloro y señalaron que es una obra construida en La Pampa para garantizar a toda la ciudadanía el acceso a un hospital de alta complejidad, en el marco del respeto por la construcción de un país federal, con igualdad de derechos.

“Hemos decidido llevara adelante este pequeño acto porque es muy importante estar presente en un momento donde el contexto nacional es complejo, pero que en nuestra provincia se esté inaugurando un hospital con esta complejidad, es darle respuesta al pueblo pampeano y la región patagónica, por la complejidad del mismo”, dijo Lily López.

“Además, queremos rendir homenaje al nombre que va a llevar este hospital del doctor Favaloro. Creemos que es justo que como Central, podamos estar rindiendo este homenaje”, afirmó. “Además, es dar respuesta a la salud pública, con un Estado Nacional y Provincial presentes, que dan respuestas a los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, en cuanto a la salud pública”, resaltó.

Por su parte, Susana Pedernera, enfermera del Movimiento de Enfermería Pampeano y trabajadora en salud pública desde hace más de 22 años, dijo que “esta es una salud que garantiza el derecho a a todos y todas. Soy protagonista del Lucio Molas y esto es reivindicar el federalismo, que la provincia de La Pampa y sus habitantes nos merecemos esta obra y también, reivindicar la figura del doctor Favaloro”.

“Hay que apuntar a la memoria, destacando la trayectoria del doctor Favaloro y el tremendo desenlace de su vida. No puedo evitar decir que quienes fueron responsables de su trágica decisión (de suicidarse), hoy son candidatos a presidente y querer gobernar este país”, afirmó.

“Este hospital es hermoso y no hay que olvidar que la obra se empezó hace años, pero estuvo cuatro años (durante la gestión de Mauricio Macri), sin mover un ladrillo y esto no es magia”, dijo.

Consultada sobre el recurso humano disponible para la nueva obra, Pedernera dijo que “si bien acompañamos esta iniciativa,no vamos a sacar la mirada sobre la gestión y sobre quienes nos representan, porque el recurso humano es todo, es lo que ha sostenido esta salud pública en estos años y sostendrá al Hospital René Favaloro”.

“No sabemos si todo el personal del Molas se traslada acá. Sabemos que mañana se inauguran cinco servicios. Es un hospital de complejidad creciente y calculo que estará asegurada la transición. Yo trabajo en el servicio de quirófano. Todos nos estamos preparando para esto, que será sistemático y de a poco. Por ahora, contentos y felices. Mañana se inauguran cinco servicios que se brindarán a la comunidad y eso nos pone a todos contentos”, dijo.

En referencia al nombre, Pedernera dijo que no participaron directamente en la elección del nombre. “Nos honra que sea René Favaloro, un médico de reconocimiento a nivel internacional y además pampeano”.

La trayectoria de Favaloro

“Desde su humilde origen, alcanzó con esfuerzos su título de médico y tuvo un recordado y destacado paso como médico rural en Jacinto Arauz, La Pampa. Continuó en EEUU su formación quirúrgica con pasión y constancia hasta llegar a ser reconocido a nivel mundial, por la creación del by pass coronario. Regresó en 1971, para trabajar en su querido país, donde creó la Fundación Favaloro”, repasaron los convocantes, a través de un documento.

“Hacia el año 2000 una trágica situación económica ahogaba a la Fundación: habían suspendido los subsidios otorgados desde la Nación, las grandes obras sociales (PAMI-IOMA entre otras) mantenían con ella deudas millonarias, y las puertas oficiales del gobierno no lo atendían. Retumban aún sus palabras, ante la realidad que entonces lo agobiaba: ‘En este último tiempo, me he transformado en un mendigo…llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra tarea’. Finalmente, en julio del año 2000 toma su decisión última, que hoy también nos alerta y nos interpela como país: ¿hasta cuándo dejaremos que las minorías dueñas de casi todo, inescrupulosas, ineptas y mentirosas decidan por las mayorías populares, continúen dilapidando nuestros esfuerzos y hagan sucumbir a las personas que, como Favaloro, pretenden dar lo mejor de sí para su pueblo y su patria?”, recodaron.

“Por eso, hoy estamos aquí, celebrando un avance de y para el pueblo pampeano. Y también está presente el trabajo persistente y reparador de la memoria, que lo nombra a Usted, Dr. Favaloro, y a su anhelo de bienestar y salud al alcance de todos y todas”.

“Debemos destacar, en este momento, que es necesario resaltar el rol que le cabe en este logro a las y los trabajadores de la salud, porque han sido, históricamente, pilares de la salud pública provincial. Ese espacio que han cubierto y sostenido, hoy avanza con la inauguración de este hospital”, dijeron.

“Afirmamos que los cambios siempre deben ser pensados desde y con las bases, porque surgen de las necesidades de estas, y debemos señalar que es responsabilidad de las autoridades que gestionan las políticas públicas mirar y revalorizar a este sector del pueblo trabajador, que aún necesita mejorar sus condiciones de trabajo a través de negociaciones en las que sean consideradas las complejas realidades que afrontan, cotidianamente, en el tránsito hacia un hospital de alta complejidad que atenderá las necesidades de la población pampeana”.

“Finalmente, al tiempo que reivindicamos la vida y la lucha sostenida por el Dr. Favaloro, apoyamos el merecido homenaje que La Pampa hace a su trayectoria al inaugurar este hospital con su nombre. Y sostenemos que, una vez más en su historia, el pueblo pampeano deberá defender cada uno de estos avances ante la amenaza sostenida y violenta de las posiciones políticas de la derecha que, como quedó demostrado durante los cuatro años de su gestión, abandonó en el deterioro y rebajó el derecho universal del pueblo a la atención integral de la salud”.

