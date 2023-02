‘Colo’ Mac Allister: “Torroba es una máquina de decir pelotudeces”

Compartir esta noticia:











El ex diputado nacional y secretario de Deportes en la gestión de Macri criticó las declaraciones de Torroba en referencia a los fiscales. “Que no se olvide Torroba que la única vez que se le ganó al peronismo fue en el 2021 y los fiscales del PRO hicieron un trabajo bárbaro”, dijo.

El ex secretario de Deportes de la Nación y uno de los referentes de Propuesta Federal, Carlos Javier ‘Colo’ Mac Allister, salió al cruce de las declaraciones del diputado provincial de la UCR y candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Francisco Torroba.

“Torroba es una máquina de decir pelotudeces”, dijo a Plan B. “Parece que no quiere ganar y siembra problemas entre las fuerzas políticas”, criticó.

“El Pro nunca pagó fiscales y tiene una organización excelente en todo ese área porque siempre lo viene mejorando. Ya se tomaron mal todas las las decisiones generales , esperemos ahora no seguir por el mismo camino”, enfatizó.

“El Pro está para liderar , junto a los demás partidos la coalición en la que nos encontramos. Los golpes bajos no tienen que existir si queremos estar dentro de un equipo ganador”, dijo Mac Allister.

“Que no se olvide Torroba que la única vez que se le ganó al peronismo fue en el 2021 y los fiscales del PRO hicieron un trabajo bárbaro. Capaz que el no lo sabe, porque no estaba en la lista.

