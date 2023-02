La Agrícola pide una solución “al flagelo de la inseguridad rural” en La Pampa

Compartir esta noticia:











La Asociación Agrícola Ganadera demandó al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y al Poder Ejecutivo de La Pampa que tomen medidas para “evitar eventos trágicos” y aseguró que “el flagelo de la inseguridad y la falta de control sobre las zonas rurales” son factores que dificultan “el desarrollo de nuestras amplias regiones pampeanas”.

En un comunicado de prensa, la agremiación de los productores rurales aseguró que el sector “está pasando por momentos muy difíciles por cuestiones económicas y climáticas” que son “variables, son inherentes a la actividad y seguimos trabajando para paliar dicho daño”.

“Pero en el último tiempo, la inseguridad y falta de atención por parte de las autoridades locales, nos agrega un problema al cual no estábamos y no debemos acostumbrarnos. Los niveles actuales de delitos, sumando el daño y malicia con el cual son llevados adelante los eventos delictivos, nos lleva a solicitar un urgente cambio en las formas de atender los sucesos de inseguridad rural. Debemos recordar que nuestros planteos no son nuevos, en todas las reuniones que somos convocados está presente el tema de la inseguridad”, añaden.

“En el último tiempo la variedad de delitos, donde el ingreso a los establecimientos con la finalidad de robos, sustracción de animales, abigeato, cortes de alambres y el tránsito de cazadores y animales en situación furtiva, se están volviendo habitual”, aseguraron.

“Esta situación afecta de sobremanera a las familias que deciden desarrollarse en el ámbito rural, dificultando que las mismas se asienten y lleven adelante su proyecto de vida. El compromiso para resolver esta situación debe ser integral por parte del Estado provincial”, resaltan.

Piden al Ejecutivo, Judicial y Legislativo que revean “esta situación, para evitar eventos trágicos donde la postura, posterior a los sucesos, es la de deslindar sus responsabilidades”.

“También es notorio el daño que se produce al sistema productivo provincial, generando frustración, desgano e impotencia sobre cualquier proyecto o emprendimiento. En el sector rural de nuestra provincia hace años que conviven actividades agropecuarias, turísticas, cinegética (caza deportiva), las cuales desarrolladas con buenas prácticas agronómicas y reguladas en su accionar, lograron llevar adelante un gran trabajo en el crecimiento del potencial pampeano”, destacan.

Por último indican que “lamentablemente, hoy nos encontramos con situaciones donde el desarrollo de actividades ilegales, amparadas en una impunidad que sorprende, nos obliga a pronunciar nuestro descontento y exigir una pronta respuestas a esta problemática”.

