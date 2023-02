Tres escuelas pampeanas contarán con jornada completa

Compartir esta noticia:











Establecimientos de La Adela, Realicó y General Pico, contarán con jornada completa en este ciclo lectivo 2023.

El ciclo lectivo comienza este miércoles en la provincia de La Pampa y desde el Ministerio se preparan para afrontar el año.

La asesora del Ministerio de Educación y exministra en la gestión de Verna, María Cristina Garello, respondió a las críticas de la oposición, el programa “Voz por Vos”, escuelas con jornada extendida, completa y hogares; y diversos temas de la educación pampeana.

“Desde hace un mes tenemos terminada la planificación, el calendario escolar ya está publicado, las acciones para este año también, qué cosas vamos a hacer. Avisoramos que el año va a ser tranquilo”, detalló Garello al portal Infopico.

Sobre las críticas de la oposición a la educación de la provincia, Garello brindó su opinión y dijo que “la oposición, cuando tiene que criticar al peronismo, siempre toma el tema educación, pero yo respetaría que toquen este tema si tuviesen formación para eso, no para decir cualquier cosa. Es lo mismo que si mañana yo me pusiera a opinar de como se opera un hígado”, cruzó.

Y luego, agregó que todo el mundo puede opinar, “pero los docentes solo podemos hablar de educación porque es lo que sabemos y estudiamos. Eso es preocupante, porque el tema de la campaña fue educación y uno es abogado y el otro no sé qué formación tiene, un chico que nunca estuvo en La Pampa, pero no tiene formación en el tema”, criticó. “La oposición no lee las estadísticas, no manejan la plataforma del Ministerio de Educación”.

“Hay una fundación privada que se llama ‘Argentina para la Educación’ que publicó en los últimos días que son solamente cuatro las provincias que van a cumplir con los 190 días, leyeron eso, pero no entraron a la página del Ministerio de nuestra provincia para cerciorarse que es lo que va a ocurrir acá: en La Pampa se van a extender a 193 o 194 0 195. Empiezan el 1 de marzo y van a terminar el 22 de diciembre, los días restantes de ese mes, son días de compensación de saberes que le pueden faltar a los chicos”, detalló Garello en respuesta a dirigentes de la oposición sobre la cantidad de días de clases y agregó que “este verano más de 4 mil chicos participaron de las escuelas de verano para reforzar los saberes”.

Extensión de la jornada

Con respecto a los 45 minutos de clase que se van a agregar en algunas escuelas de la provincia, decisión con la que en algún momento había estado en desacuerdo, “voy a esperar y ver los resultados porque esos minutos más los pusimos a consideración de las escuelas más vulnerables, que son aquellas que tienen Vértice educativo, talleres de recuperación, horas complementarias para reforzar los aprendizajes, y esas 45 escuelas están trabajando con las familias, docentes y las intendencias para resolver cómo implementar esos minutos. Porque es complejo, ya que la sociedad tiene sus horarios planificados: todavía no tenemos definido cuáles van a ser esas escuelas”.

Jornada completa

La funcionaria reveló que “las escuelas 233 de General Pico, la escuela de Realicó y de La Adela, van a comenzar a ser de jornada completa para poner en marcha los procesos para reforzar la lectura, la escritura, la matemática y la educación digital. Vamos a cambiar el paradigma de las escuelas con jornada completa porque como existen hoy no funcionan, ya que la escuela es tomada como una guardería”.

La escuela 233 se suma como jornada completa a la 12 y a la 64: “los docentes de las escuelas que ya tienen la jornada van a presentar la planificación nueva para que sean académicas”.

-Sobre el comienzo del ciclo, ¿qué cosas le dan certeza y cuáles le preocupan?

-Todo el proceso inicial, con las designaciones donde los docentes toman horas, las dejan, es un tema complicado de solucionar que al digitalizar las designaciones es más sencillo porque las personas están en su casa. Pero el problema es que estamos más de un mes hasta que podemos equilibrar y organizar el sistema. Con respecto a las certezas, que tengamos 97 mil chicos en el sistema educativo, me da la pauta que la pérdida de alumnos está prácticamente superada porque el desgranamiento disminuyó en 35% en el último tiempo. Era algo que nos preocupaba mucho: ahora estamos tratando de resolver lo que ocurre en algunas comunidades que son reacias a la escuela, como son los Gitanos.

“Este año vamos a alcanzar el 90 % de las salas de tres de la provincia y vamos a tener la escuela inicial completa. La provincia gastó 100 millones de pesos para el equipamiento de los jardines. La sala de tres años en General Pico va a comenzar en la escuela 111 en unos días, cuando termine la obra de las aulas. Y durante el año será en casi todas las escuelas”.

Escuelas Hogares

“Las escuelas hogares no tienen alumnos”, enfatizó Garello y sostuvo que “algunas tienen 4 alumnos, otras 8, otras 10. A partir de la declaración de los derechos del niño, las escuelas hogares perdieron vigencia porque Perón creó esas escuelas para que aquellos chicos que no tenían familias, para evitar el orfanato. Pero con el pasar del tiempo, las escuelas de la ciudad, cuando los chicos de la ciudad les causaban problemas disciplinarios o de repitencia, los mandaban a las escuelas hogares. Yo visité escuelas donde los niños me tiraban de la pollera y me pedían que los saque y que los lleve con su mamá. Pero claro, los sueldos son mucho mejores. Hay otras cosas detrás”, reconoció Garello.

“En la provincia de La Pampa, con una o dos escuelas hogares, solucionamos el problema”, aseguró la funcionaria. (Fuente: Infopico).

