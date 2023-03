Ardohain criticó el discurso de Ziliotto: “El pampeano no está conforme y en mayo lo vamos a ver”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial, Martín Ardohain, se refirió al discurso que realizó hoy el gobernador en la apertura de sesiones en la Legislatura.

Ardohain comenzó señalando que “Hoy tenemos falta de obra en La Pampa por el cierre de importaciones, lo dijo al comienzo el gobernador, y hay un problema de rentabilidad en las empresas porque el tipo de cambio que esta sufriendo el argentino las perjudica a las empresas. Dice muchas cosas como si no fuera de acá y en realidad es parte de un gobierno nacional, donde los 4 mil millones de pesos que aportamos todos los pampeanos para sustentar las economías regionales tiene que ver con el descalabro financiero que está sufriendo el país”.

“Habla de una provincia virtuosa en lo que es estabilidad, pero desconoce todas las fallas económicas del gobierno nacional que es parte”.

Al ser consultado por la estabilidad económica que hay en la provincia, aseveró afirmativamente, pero señaló que “el año pasado ahorraron seis mil millones de pesos, cuando un gobierno ahorra lo hace con falta de obras, presión impositiva, de donde sale ese dinero, nosotros elegimos un gobierno para hacer obras y mejorarle la calidad de vida o para ahorrar plata y ponerla en plazo fijo”.

“A mí me parece que el gobernador vive en otra realidad. Uno que tuvo la oportunidad de caminar y hablar con vecinos no están contentos. El pampeano no está conforme y en mayo lo vamos a ver”.

