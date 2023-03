Fotos que hablan, de las sesiones de apertura de Ziliotto y di Nápoli (caras y caretas)

Compartir esta noticia:











El tradicional y obligatorio acto de apertura de las sesiones legislativas de la Provincia y Santa Rosa dejaron imágenes que hablan por sí solas.

Primero, y principal, resalta que el Gobernador Sergio Ziliotto, estuvo en las dos sesiones: en la de la Legislatura, donde dio su discurso, y en el Concejo, donde fue de escucha. Y de aval.

¡Ojo!, pícaros. El Gobernador Sergio Ziliotto dio una fuerte señal de respaldo que encierra una orden política a los pícaros que piensan en permitirse una traición en Santa Rosa, luego de que en la interna de Juntos por el Cambio, el PRO perdió en General Pico, bastión vernista en la recuperación de más de una elección. “Si critican a Luciano, me critican a mí”, afirman que Ziliotto le dijo a sus funcionarios durante el armado electoral para este 2023.

Unidad en la divergencia: María Luz Alonso, persona de máxima confianza de Cristina Fernández, secretaria administrativa del Senado y referente de La Cámpora en La Pampa, también estuvo en las dos sesiones, pero su presencia fue más significativa en el Concejo. El 1 de febrero di Nápoli echó a Marcos Echeveste, un Luchysta que se fue jurando lealtad a la candidata a diputada provincial, dejando en evidencia que en el seno de la organización hay una disputa velada por la conducción provincial.

Dos Paulas: en la previa, cuando todavía la comisión de concejales no había ido a buscar a Luciano di Nápoli para que diera su discurso, todo fue sonrisas.

No cómo Iglesias, pero parecido. El diputado provincial del PRO, Martín Ardohain, mira su teléfono mientras el Gobernador Sergio Ziliotto da su mensaje. Fernando Iglesias le dio la espalda a Alberto Fernández, a «Cato» no le dio para tanto, pero dejó que se notara que no le prestaba atención.

¿Quedó claro? En tiempos de audios viralizados apoyando a tal o cual candidato, el Gobernador Sergio Ziliotto elige las fotos y las charlas personales. El mensaje es más para los propios plurales que para otros sectores peronistas.

Les secretaries. En primera fila, los todavía vigentes secretarios de Cultura, Pablo Ferrero, la secretaria de Desarrollo Económico, Carmina Besga, el secretario de Obras Públicas, Guillermo Bergonzi, la flamante secretaria de Desarrollo social, Clariza Alzuri y el secretario de Gobierno, Heriberto Eloy Mediza. Tras la salida de un Echeveste, los rumores no cesan: se habla de dos que pueden irse en breve.

Que se note: la viceintendenta Paula Grotto no le regaló ni una sonrisa a Luciano di Nápoli. Es por lo que considera un desplante de su compañero de fórmula en 2019. Le ofrecieron el concejal quinto, lugares en el ejecutivo, pero no aceptó.

