Reabrió el Mercado Municipal con una multitudinaria concurrencia: “nuestro objetivo es acompañar a las vecinas y vecinos”

Con una variada oferta en alimentos abrió nuevamente el Mercado Municipal, un lugar que lentamente se convirtió en el más elegido por las familias que concurren en buscan de precios, en un momento donde la inflación golpea sus bolsillos.









El Mercado abrió este sábado a las 8 y ya había vecinos esperando. A las 10 de la mañana, en el predio ubicado sobre Ruta 35, frente al aeropuerto, ya había más de 2 mil personas realizando sus compras.

«La cantidad de gente que se acerca al Mercado demuestra que es necesario poder acceder a alimentos de calidad y a buen precio», afirmó el director de Economía Popular de la Municipalidad, Federico Ignaszewski.

«Esto es una de las estrategias centrales de la gestión, de un municipio que no solo preste los servicios esenciales, sino también que pueda acompañar a los vecinos en esta situación económica, algo que antes no se veía en la ciudad, y la verdad el balance que venimos haciendo es muy positivo, no solo para el bolsillo de los vecinos sino para los productores que ven como un canal cada vez más importante de venta en el Mercado Municipal”, destacó.

En las góndolas se pueden encontrar ofertas de pan a $270 el kilo; el maple de huevo castaño $750. En carnes, por ejemplo la tira de asado a $650, asado especial $990, matambre $1.090, y hamburguesas a $650. También milanesas de cerdo a $2.500 los 3kilos.

En verduras, la papa y la cebolla, dos de los alimentos base de la mesa de las familias, están a $150 x kilo; precio que se mantendrá todo el mes por acuerdo con el Mercado Central. También remolacha a $120 el kilo; tomate perita $180 x kilo y sandía x $100 el kilo, entre otros.

“En la góndola se ofrecen cerdos de producción local, panificados, miel, las verduras de la Escuela Hortícola Municipal, lácteos, chacinados, todos son de producción regional”, destacó Ignasxewski.

«La puesta en marcha del Mercado Municipal permitió que los productores puedan vender directamente sin intermediario y ofrecer un mejor precio. Es una forma de intervenir en la cadena de intermediarios para abaratar los costos y acompañar a los productores locales, y que no se hubiera podido llevar adelante sin la decisión política de esta gestión», resaltó el director de Economía Popular.

Además los vendedores del Mercado Municipal no tiene que pagar tasas o comisión. «El Municipio no cobra canon, solo pide que se garantice el stock y los precios populares», agregó Ignaszewski.

“La gente está muy contenta con el funcionamiento del Mercado», redondeó.

Molino

Ingaszewski recordó el anuncio del intendente Luciano di Nápoli, quien el 1 de marzo anticipó que se trasladará la venta al predio del ex Molino Warner.

“Estamos con el proyecto de obra y el proceso administrativo avanzado. El objetivo es separar el mercado minorista del mayorista», explicó.

En el actual predio funcionaría el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras y la Empresa de Alimentos, que ya en diciembre del año pasado comercializó canastas navideñas a precios populares, y para el que el Gobierno provincial invirtió 200 millones de pesos.

Ignaszewski contó que además el municipio «también tiene una política de hacer llegar esos productos a los barrios a través del programa Quiero a mi barrio».

El Mercado Municipal está ubicado en el predio de la ex Plan Lactea (Yapay), sobre la Ruta 35, frente al Aeropuerto de Santa Rosa. Abre todos los sábados de 8 a 13 horas. Para llegar hasta el lugar se agregó una parada al recorrido de las líneas 4 y 7, con salidas da las 8.30 y a las 10.50.

