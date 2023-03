Leve descenso de la temperatura por la lluvia en Santa Rosa 

Compartir esta noticia:











La semana comenzó con una “tormenta” débil y trajo alivio a la capital provincial: se espera una máxima de 34 ° C con lluvias y chaparrones por la mañana, la tarde y la noche.

Luego de un domingo sofocante, la lluvia de la madrugada del lunes bajó las máximas entre 4 y 5 para el inicio hábil de la semana. El jueves se registrará el mayor descenso con 25 ° C de máxima.









Además, la lluvia persistirá hasta el viernes 10 de marzo.

Para hoy, la mínima pronosticada es de 22 ° C y la máxima de 34 ° C; el martes se esperan chaparrones por la mañana con una mínima de 16 ° C y una máxima de 32 °C; el miércoles, tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde, con una mínima de 19° C y una máxima de 31° C.

El jueves también habrá lluvia todo el día, con chaparrones a la mañana y tormentas por la noche, día en el que la mínima será de 17 ° C y la máxima de 25 °C.

Para el viernes no se esperan lluvias, la mínima pronosticada será e 15 ° C y la máxima de 28 °C.

El sábado y domingo vuelve el calor, ya sin lluvia, con mínima de 15 ° C y máxima de 34 °C; y el domingo ascienden a 19° C y 35 ° C, respectivamente.

