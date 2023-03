Piden la suspensión de clases por el calor: “es inhumano trabajar en estas condiciones”.

Compartir esta noticia:











La Agrupación Rosa Verde del gremio docente en Santa Rosa calificó a la conducción de “irresponsable y demagógica” y pidió suspender las clases.

“Todos los años el mismo problema y la UTELPa como gremio oficialista se sorprende de la realidad de las Escuelas, cuando hay docentes y alumnos descompuestos, con falta de agua en los baños. Obviamente es inhumano trabajar en estas condiciones, en muchas escuelas hay que suspender las clases”, señalan en un comunicado de prensa.









“Pero es irresponsable y demagógico decir que si no están dadas las condiciones para dar clase se tienen que suspender como manifiesta la UTELPa, cuando hace 3 meses nos debatimos con el mismo problema y como Gremio están conscientes de que las escuelas no cumplen con condiciones mínimas para soportar el calor”, agregan.

“No recorren las escuelas por eso no ESCUCHAN la problemática diaria. Cada vez son más las localidades que nos envían sus reclamos porque no son escuchados y no se ven representados por nuestro sindicato”, aseguran.

“Pedimos que Utelpa visite los colegios, en especial en el turno de la tarde, donde se producen las temperaturas más altas, para verificar en qué condiciones estamos, tanto los docentes como los alumnos, y responder con soluciones a las particularidades de cada institución”, demandan.

“Aprovechamos para pedirles que en las próximas Paritarias reclamen: Recuperar el porcentaje perdido en el 2020, aumento y actualización del salario en tramos cortos; Solución a los problemas de infraestructura, escuelas que no cumplen con los requisitos mínimos para dar clases y que no son abordados; La manera en que se aplicará la extensión horaria y que sirva para resolver el problema de Calidad Educativa; Discutir y luchar por la anunciada actualización del NOMENCLADOR DOCENTE”, enumeran.

“Queremos un gremio democrático, no de puertas cerradas, que nos escuche y que no solo sea funcional a la patronal” y que “en noviembre del 2023 NO hagamos los mismos reclamos con respecto a las temperaturas”, finaliza la agrupación Rosa Verde “Pedimos la Palabra”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios