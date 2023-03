Cristina Kirchner: “No hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo”

Compartir esta noticia:

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó hoy «la valentía» de las Abuelas de Plaza de Mayo y aseguró que «no hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo».

«No hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo, que el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones, cuando cumpliste con la sociedad. Las Abuelas tuvieron la valentía que no tuvimos tantísimos otros argentinos de enfrentar. No les importó porque son madres y a las madres no hay nada que le importe más que le toquen que un hijo. Las vamos a llevar siempre en el corazón», afirmó la Vicepresidenta en un homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado.

Fuente y foto: telam

