Asegura que es inocente: condenado por femicidio fue internado en el Molas tras intento de suicidio

Marcelo Agüera fue internado este martes en el servicio de Psiquiatría del Hospital Lucio Molas tras un intento de suicidio. Fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de Mirta Fetter, pero siempre clamó su inocencia. Espera la resolución de la apelación en el Tribunal de Impugnación Penal.









Plan B Noticias pudo saber que Agüera intentó suicidarse, pero la rápida intervención de la policía evitó el trágico final.

Fuentes policiales indicaron que Agüera “venía amenazado con quitarse la vida y tuvo una crisis. Su defensa presentó un escrito y el juez ordenó su tratamiento”. En la causa intervino el juez de juicio Gastón Boulenaz.

Plan B pudo saber que Marcelo Agüera avisó por mensajes de audio que se iba a quitar la vida. Una de las personas que recibió los audios es su abogada defensora, Camila Aimar, quien rápidamente se comunicó con la Alcaidía para pedir su atención, confiaron fuentes policiales.

Tras las señales de alerta emitidas por Agüera y el llamado de su defensa, fue asistido por un profesional de psicología en la Alcaidía de Santa Rosa. Tras su evaluación, se pidió su inmediata internación. Fue alojado en el servicio de psiquiatría del Lucio Molas, con custodia policial.

Marcelo Agüera fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de Mirta Fetter, pero el hombre clama su inocencia desde el principio.

El 8 de febrero inició una huelga de hambre seca en la Alcaidía de Santa Rosa para clamar su inocencia.

“Desde el día 7 estoy de huelga seca porque se me condenó injustamente a perpetua, yo no tendría que estar preso ni medio día ¡La chanchada que hizo la justicia! No hay ninguna prueba en contra mía”, dijo en un mensaje enviado a Plan B.

“Yo llamo a la policía, el mismo día la seccional de policía me da la libertad. Yo no hice nada”, aseveró.

“Justicia, quiero, me arruinaron la vida los jueces, me escracharon, mi hija tiene una vergüenza bárbara por esta causa. Tengo una indignación tremenda, hace un año y un mes que estoy gratis acá y condenado a perpetua”, afirmó.

Condena

Marcelo Darío Agüera fue condenado a prisión perpetua como autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer, mediando violencia de género, en perjuicio de Mirta Inés Fetter.

La sentencia fue dictada por la jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Ongaro, y los jueces Gastón Boulenaz y Andrés Olié, quienes con las pruebas reunidas durante el juicio oral dieron por probado que el 7 de enero de 2022, en su domicilio –ubicado en el barrio Los Hornos, en Toay–, el acusado golpeó a la víctima “en la cabeza con un objeto contuso, provocándole un hematoma craneal que la condujo a su fallecimiento el día 11”.

